Как избавиться от долгов за коммуналку — киевлянам предложили решение

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Задолженность за потребленные жилищно-коммунальные услуги имеет негативные последствия, как для потребителя, так и для поставщиков услуг. Чтобы погасить накопившиеся долги, в Киеве можно заключить договор о реструктуризации.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на директора структурного обособленного подразделения по работе с потребителями "Центра коммунального сервиса" Юлию Романченко.

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Как заключить договор реструктуризации долгов за коммуналку

В течение 2023 года "Центр коммунального сервиса", действующий от имени исполнителей жилищно-коммунальных услуг, заключил около 800 договоров реструктуризации с потребителями. Большинство должников за коммунальные услуги не воспользовались этой возможностью.

"Для тех потребителей, которые по разным причинам имеют задолженность и не могут уплатить всю сумму одновременно, чтобы обезопасить себя от дальнейшего накопления долгов, следует воспользоваться правом на заключение договора реструктуризации задолженности. Такой договор имеет благоприятные условия, учитывает индивидуальные аспекты потребителей, а главное — уберегает потребителей от принудительных мер взыскания задолженности", — сообщила Юлия Романченко.

По ее словам, выплачивать задолженность по частям предлагают КП "Киевтеплоэнерго", КП "Киевкоммунсервис", ЧАО "АК "Киевводоканал", КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда г. Киева".

Она также отметила, что условия договоров реструктуризации задолженности за потребленные услуги определяются исключительно между исполнителем услуги/управителем многоквартирного дома и потребителем.

Договор реструктуризации можно заключить в Центре коммунального сервиса, независимо от места жительства. Список документов, необходимый для заключения договора реструктуризации, размещен на сайте Центра по ссылке.

"Наши специалисты обязательно производят сверку суммы задолженности с потребителем, учитывают период и причины ее возникновения, уточняют и актуализируют показания счетчиков, анализируют предварительные платежи. После урегулирования всех вопросов и формирования полного пакета документов с потребителем подписывают соответствующий договор от имени исполнителя услуги", — заметила Юлия Романченко.

Киевляне, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны, могут дистанционно оформить договор реструктуризации задолженности — с помощью почтовой связи или же подписав договор электронной цифровой подписью.

Получить дистанционно консультацию, сверить сумму задолженности, подать заявление и копии документов можно:

мессенджер в Facebook по ссылке;

Skype или Telegram по ссылке.

Что еще нужно знать

Напомним, в Днепре в марте 2024 года коммунальщики начали кампанию по массовому отключению водоснабжения из-за задолженности. Известно, кого из потребителей коснется в первую очередь и какая сумма долга может стать причиной прекращения предоставления этой услуги.

Мы также писали, что в Украине в 2024 году вернули наказание потребителей коммунальных услуг за долги. В то же время из-за недобросовестных в оплате счетов граждан могут пострадать все жители многоэтажных домов.