Помощь от ООН – некоторые пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты

Дополнительные выплаты пенсионерам — как получить помощь от ООН
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), находящиеся в районах боевых действий и получающие пенсию, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку от ООН. Известно, при каких условиях пенсионерам доступна такая помощь.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кому доступна помощь от ООН
Процедура начисления этих выплат определена постановлением Кабинета Министров №781 от 28 июля 2023 года. Денежные средства предоставляются через программы ООН, а список бенефициаров формируется на основании данных Пенсионного фонда.
Для получения помощи не нужно подавать заявление, поскольку выплаты производятся автоматически.
Критерии для получения дополнительной помощи для пенсионеров ВПЛ следующие:
- Получают пенсию размером менее 3 250 гривен, учитывая все надбавки и компенсации, предусмотренные законодательством;
- Проживают в районах с активными или потенциальными боевыми действиями, определенными по официальному перечню;
- Не получали другие виды международной помощи или пособия для ВПЛ с 1 марта 2023 года.
Где можно получить выплаты
Выплата дополнительной денежной помощи от ООН осуществляется пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий, а именно:
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черниговская область.
Что еще нужно знать
Напомним, украинские граждане могут получать денежную компенсацию за "предоставление услуг непрофессионального ухода за пожилым человеком или лицом с инвалидностью". В 2024 году размер такой помощи изменился из-за роста прожиточного минимума.
Мы также писали о том, что в Украине пожилым людям, у которых нет необходимого количества страхового стажа, чтобы получать традиционную пенсию, оказывают социальную помощь. В 2024 году размер таких выплат вырос.
Читайте Новини.LIVE!