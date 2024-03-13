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Дополнительные выплаты пенсионерам — как получить помощь от ООН

13 марта 2024 16:42
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Ирина Шпак
редактор
Помощь от ООН – некоторые пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты
Деньги в руках. Фото: sud.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), находящиеся в районах боевых действий и получающие пенсию, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку от ООН. Известно, при каких условиях пенсионерам доступна такая помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кому доступна помощь от ООН

Процедура начисления этих выплат определена постановлением Кабинета Министров №781 от 28 июля 2023 года. Денежные средства предоставляются через программы ООН, а список бенефициаров формируется на основании данных Пенсионного фонда.

Для получения помощи не нужно подавать заявление, поскольку выплаты производятся автоматически.

Критерии для получения дополнительной помощи для пенсионеров ВПЛ следующие:

  • Получают пенсию размером менее 3 250 гривен, учитывая все надбавки и компенсации, предусмотренные законодательством;
  • Проживают в районах с активными или потенциальными боевыми действиями, определенными по официальному перечню;
  • Не получали другие виды международной помощи или пособия для ВПЛ с 1 марта 2023 года.
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Источник: ПФУ

Где можно получить выплаты

Выплата дополнительной денежной помощи от ООН осуществляется пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий, а именно:

  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские граждане могут получать денежную компенсацию за "предоставление услуг непрофессионального ухода за пожилым человеком или лицом с инвалидностью". В 2024 году размер такой помощи изменился из-за роста прожиточного минимума.

Мы также писали о том, что в Украине пожилым людям, у которых нет необходимого количества страхового стажа, чтобы получать традиционную пенсию, оказывают социальную помощь. В 2024 году размер таких выплат вырос.

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