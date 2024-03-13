Грошова компенсація на догляд за пенсіонерами — які умови у 2024 році

Грошові купюри у руках. Фото: Today

Українські громадяни можуть отримувати грошову компенсацію за "надання послуг непрофесійного догляду за людиною похилого віку чи особою з інвалідністю". У 2024 році розмір такої допомоги змінився через зростання прожиткового мінімуму.

Про те, як оформити грошову компенсацію, розповіла юристка Оксана Рябчук.

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За словами юристки, громадяни, які здійснюють догляд за людьми без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, не маючи спеціальних навичок та знань із дотримання стандартів соцпослуг, можуть оформити щомісячну компенсацію за такі послуги.

Проте законодавство не передбачає компенсацію у випадках:

якщо громадянин надає соціальні послуги особам безпосередньо вдома, а також у разі паліативного та стаціонарного догляду (що надають у закладах охорони здоровʼя та медустановах);

якщо особа, яка здійснює надання соцпослуг, отримує допомогу на догляд в рамках закону від 22.02.2000 року № 1489-III;

якщо громадянин здійснює догляд на професійній основі, проте не провадить підприємницьку діяльність.

Який розмір компенсації у 2024 році

Загалом розмір компенсаційної виплати залежить від доходів і визначається індивідуально для кожного окремого випадку.

Компенсацію розраховують як різницю між прожитковим мінімумом на одного громадянина з розрахунку на один місяць, встановленим на 1 січня (у 2024 році — це 2,92 тис. грн, торік було 2,589 тис. грн) та середньомісячним сукупним доходом за останні пів року особи, яка надає соцпослуги.

Середньомісячний дохід громадянина, що надає відповідні послуги, обчислюють шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу його родини на кількість членів сім’ї.

Документи, які потрібні для оформлення компенсації

Для органів соцзахисту для оформлення компенсації потрібно зібрати та подати такі документи:

паспорт заявника і того, хто потребує соцпослуг (під час подачі заяви);

ідентифікаційний код (обох);

заяву про згоду надавати соцпослуги;

заяву про згоду отримувати соцпослуги;

декларацію про доходи та майновий стан (на підставі довідок про доходи кожного члена родини за останні пів року);

довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (для громадян, які мають інвалідність);

висновок лікарської комісії медзакладу про необхідність надання відповідного догляду за громадянами похилого віку внаслідок когнітивних порушень (якщо є такий діагноз);

висновок лікарської комісії медзакладу про необхідність у догляді за невиліковно хворими громадянами, якщо не можуть обслуговувати себе та пересуватися;

акт огляду МСЕК і довідку до акту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні для громадян, які втратили роботу, змінився розмір грошової допомоги від держави у 2024 році. Для отримання виплат необхідно, щоб людина набула статусу безробітного.

Ми також писали про те, що уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць України. Відтепер заяву можна подати через Центри надання адміністративних послуг.