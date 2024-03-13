Пенсії у 2024 році — хто з українців має право на соцдопомогу

Люди похилого віку. Фото: Unsplush

В Україні громадянам літнього віку, у яких немає необхідної кількості страхового стажу, щоб отримувати традиційну пенсію, надають соціальну допомогу. У 2024 році розмір таких виплат зріс.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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Соціальна допомога є однією з ключових форм підтримки суспільством громадян, у яких фінансовий стан менший за загальноприйнятий рівень, визначений законодавством.

Таку грошову підтримку виплачують щомісячно з державного бюджету непрацездатним чи обмежено працездатним особам, які не мають стажу чи інших джерел доходу.

Українське законодавство передбачає три види соцвиплат, які різняться за призначенням:

за віком — соцдопомога громадянам, які досягнули пенсійного віку, однак не мають достатнього рівня стажу для права на пенсію;

за станом здоров’я — призначають громадянам з інвалідністю першої та другої груп, у тому числі дитині з інвалідністю, особам з інвалідністю третьої групи, у яких немає стажу;

за втратою годувальника — виплачують неповнолітнім дітям (до 18-річчя) і студентам очних відділень вузів (до 23 років), якщо не мають одного чи двох батьків.

При цьому соціальну пенсію можуть одержувати не тільки українці, а й громадяни інших країн та особи без громадянства, що прибули в Україну для постійного проживання.

Умови призначення соцдопомоги пенсіонерам

За українським законодавством, у призначенні пенсії важливі два критерії:

наявність достатньої кількості страхового стажу;

досягнення пенсійного віку.

Якщо страховий стаж менший за 15 років, то людина не матиме права на традиційну пенсію, а може розраховувати тільки на мінімальний розмір пенсії.

З огляду на це, якщо людина не працювала офіційно і не має страхового стажу, то отримуватиме тільки соцдопомогу.

Вона називається Державна допомога людям, які не мають права на пенсію. Розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму і в 2024 році становить 2 361 грн.

Громадянам у разі досягнення пенсійного віку та відсутності потрібного стажу для отримання пенсії, потрібно звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання та оформити собі соцдопомогу.

Державну соцдопомогу виплачують пенсіонерам щомісячно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили показник середньої заробітної плати в країні за 2023 рік. Відомо, на які пенсійні виплати вплинула зміна зарплатні.

Ми також писали про те, що в Україні планують провести масштабну пенсійну реформу. Вона передбачає запровадження двох складових частин майбутньої виплати.