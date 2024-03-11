Курс валют 11 березня — долар активно дорожчає

Долар почав тиждень з подорожчання — який зараз курс
Курс долара на готівковому ринку України продовжує зростати в понеділок, 11 березня. Національний банк України (НБУ) також підвищив офіційний курс американської валюти.
Про це свідчать дані пресцентру Нацбанку та моніторингових порталів.
Курс долара, євро та злотого
За інформацію НБУ, затверджено наступні офіційні курси іноземних валют:
- долар — 38,14 грн (+0,06);
- євро — 41,69 грн (+0,21);
- злотий — 9,68 грн (+0,04).
Курс валют у банках
За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку долар у середньому фактично не змінився. Купують за 38,06 грн (0,00), продають за 38,56 грн (+0,01). Євро подорожчав і коштує у купівлі 41,47 грн (+0,13), у продажу — 42,21 грн (+0,10).
У ПриватБанку долар дорожчає: купують за 37,95 грн (+0,05), продають за 38,55 грн (+0,05). У Правекс-Банку долар коштує у купівлі 38,10 грн (+0,05), у продажу — 38,55 грн (+0,10). В Ощадбанку долар купують за 38,15 грн (+0,10), продають за 38,75 грн (+0,15).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією порталу Minfin, в обмінниках валюта теж змінилась у ціні. Долар коштує у купівлі 38,45 грн (+0,08), у продажу — 38,54 грн (+0,07). Євровалюту купують за 42,00 грн (+0,15), продають за 42,20 грн (+0,20).
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Нагадаємо, НБУ розглядає можливість обмеження деяких видів переказів між фізичними особами. Відомо, що в Україні активно працюють над законопроєктом, що міститиме відповідні пропозиції.
Раніше повідомлялося, що Україна встановила обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.
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