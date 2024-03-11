Курс валют 11 березня — долар активно дорожчає

Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-України

Курс долара на готівковому ринку України продовжує зростати в понеділок, 11 березня. Національний банк України (НБУ) також підвищив офіційний курс американської валюти.

Про це свідчать дані пресцентру Нацбанку та моніторингових порталів.

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За інформацію НБУ, затверджено наступні офіційні курси іноземних валют:

долар — 38,14 грн (+0,06);

євро — 41,69 грн (+0,21);

злотий — 9,68 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку долар у середньому фактично не змінився. Купують за 38,06 грн (0,00), продають за 38,56 грн (+0,01). Євро подорожчав і коштує у купівлі 41,47 грн (+0,13), у продажу — 42,21 грн (+0,10).

У ПриватБанку долар дорожчає: купують за 37,95 грн (+0,05), продають за 38,55 грн (+0,05). У Правекс-Банку долар коштує у купівлі 38,10 грн (+0,05), у продажу — 38,55 грн (+0,10). В Ощадбанку долар купують за 38,15 грн (+0,10), продають за 38,75 грн (+0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках валюта теж змінилась у ціні. Долар коштує у купівлі 38,45 грн (+0,08), у продажу — 38,54 грн (+0,07). Євровалюту купують за 42,00 грн (+0,15), продають за 42,20 грн (+0,20).

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Нагадаємо, НБУ розглядає можливість обмеження деяких видів переказів між фізичними особами. Відомо, що в Україні активно працюють над законопроєктом, що міститиме відповідні пропозиції.

Раніше повідомлялося, що Україна встановила обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.