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Доллар начал неделю с подорожания — какой сейчас курс

11 марта 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 11 марта — доллар активно дорожает
Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке продолжает расти в понедельник, 11 марта. Национальный банк Украины (НБУ) также повысил официальный курс американской валюты.

Об этом свидетельствуют данные пресс-центра Нацбанка и мониторинговых порталов.

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Курс доллара, евро и злотого

По информации НБУ, утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 38,14 грн (+0,06);
  • евро — 41,69 грн (+0,21);
  • злотый — 9,68 грн (+0,04).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке доллар в среднем фактически не изменился. Покупают по 38,06 грн (0,00), продают по 38,56 грн (+0,01). Евро подорожал и стоит в покупке 41,47 грн (+0,13), в продаже — 42,21 грн (+0,10).

В ПриватБанке доллар дорожает: покупают за 37,95 грн (+0,05), продают за 38,55 грн (+0,05). В Правэкс-Банке доллар стоит в покупке 38,10 грн (+0,05), в продаже — 38,55 грн (+0,10). В Ощадбанке доллар покупают за 38,15 грн (+0,10), продают за 38,75 грн (+0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках валюта тоже изменилась в цене. Доллар стоит в покупке 38,45 грн (+0,08), в продаже — 38,54 грн (+0,07). Евровалюту покупают за 42,00 грн (+0,15), продают за 42,20 грн (+0,20).

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Напомним, НБУ рассматривает возможность ограничения некоторых видов переводов между физическими лицами. Известно, что в Украине активно работают над законопроектом, который будет содержать соответствующие предложения.

Ранее сообщалось, что Украина установила ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.

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