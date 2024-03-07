Курс валют на 8 березня — гривня різко зміцнилась

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку продовжив падіння. На п'ятницю, 8 березня, Національний банк України (НБУ) також знизив офіційний курс американської валюти.

Про це свідчать дані пресцентру Нацбанку та моніторингових сайтів.

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За інформацією Центробанку, затверджені такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 38,08 грн (-0,18);

євро — 41,48 грн (-0,11);

злотий — 9,64 грн (-0,03).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, долар знизився у ціні на готівковому ринку. Купують за 38,06 грн (-0,11), продають за 38,55 грн (-0,12). Євровалюта коштує у купівлі 41,32 грн (-0,03), у продажу — 42,09 грн (-0,03).

У ПриватБанку долар купують за 37,90 грн (-0,10), продають за 38,50 грн (-0,10). У Райффазен Банку долар коштує у купівлі 38,05 грн (-0,05), у продажу — 38,47 грн (-0,10). В Ощадбанку долар купують за 38,05 грн (-0,30), продають за 38,60 грн (-0,25).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках валюта продовжила дешевшати. Долар коштує у купівлі 38,37 грн (-0,05), у продажу — 38,47 грн (-0,06). Євро купують за 41,85 грн (-0,01), продають за 42,00 грн (-0,02).

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Нагадаємо, в Україні у лютому 2024 року після попередніх рекордних показників різко впав попит на валюту, водночас курс гривні до долара фактично не зазнав змін. У Національному банку пояснили, з чим пов'язана така тенденція.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк зробив важливе попередження щодо процедури обміну валют. Йдеться про ситуацію із продажем старих купюр американської валюти, на яку продовжують скаржитися клієнти.