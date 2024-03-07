Курс валют на 8 березня — гривня різко зміцнилась

Долар різко обвалився у банках — як змінився курс
Курс долара на готівковому ринку продовжив падіння. На п'ятницю, 8 березня, Національний банк України (НБУ) також знизив офіційний курс американської валюти.
Про це свідчать дані пресцентру Нацбанку та моніторингових сайтів.
Курс долара, євро та злотого
За інформацією Центробанку, затверджені такі офіційні курси іноземних валют:
- долар — 38,08 грн (-0,18);
- євро — 41,48 грн (-0,11);
- злотий — 9,64 грн (-0,03).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, долар знизився у ціні на готівковому ринку. Купують за 38,06 грн (-0,11), продають за 38,55 грн (-0,12). Євровалюта коштує у купівлі 41,32 грн (-0,03), у продажу — 42,09 грн (-0,03).
У ПриватБанку долар купують за 37,90 грн (-0,10), продають за 38,50 грн (-0,10). У Райффазен Банку долар коштує у купівлі 38,05 грн (-0,05), у продажу — 38,47 грн (-0,10). В Ощадбанку долар купують за 38,05 грн (-0,30), продають за 38,60 грн (-0,25).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінниках валюта продовжила дешевшати. Долар коштує у купівлі 38,37 грн (-0,05), у продажу — 38,47 грн (-0,06). Євро купують за 41,85 грн (-0,01), продають за 42,00 грн (-0,02).
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Нагадаємо, в Україні у лютому 2024 року після попередніх рекордних показників різко впав попит на валюту, водночас курс гривні до долара фактично не зазнав змін. У Національному банку пояснили, з чим пов'язана така тенденція.
Раніше повідомлялося, що ПриватБанк зробив важливе попередження щодо процедури обміну валют. Йдеться про ситуацію із продажем старих купюр американської валюти, на яку продовжують скаржитися клієнти.
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