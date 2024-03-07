Курс валют на 8 марта — гривна резко укрепилась

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке продолжил падение. На пятницу, 8 марта, Национальный банк Украины (НБУ) также снизил официальный курс американской валюты.

Об этом свидетельствуют данные пресс-центра Нацбанка и мониторинговых сайтов.

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Курс доллара, евро и злотого

По информации Центробанка, утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,08 грн (-0,18);

евро — 41,48 грн (-0,11);

злотый — 9,64 грн (-0,03).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, доллар снизился в цене на наличном рынке. Покупают по 38,06 грн (-0,11), продают по 38,55 грн (-0,12). Евровалюта стоит в покупке 41,32 грн (-0,03), в продаже — 42,09 грн (-0,03).

В ПриватБанке доллар покупают по 37,90 грн (-0,10), продают по 38,50 грн (-0,10). В Райффазен Банке доллар стоит в покупке 38,05 грн (-0,05), в продаже — 38,47 грн (-0,10). В Ощадбанке доллар покупают по 38,05 грн (-0,30), продают по 38,60 грн (-0,25).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках валюта продолжила дешеветь. Доллар стоит в покупке 38,37 грн (-0,05), в продаже — 38,47 грн (-0,06). Евро покупают по 41,85 грн (-0,01), продают по 42,00 грн (-0,02).

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Напомним, в Украине в феврале 2024 года после предыдущих рекордных показателей резко упал спрос на валюту, в то же время курс гривны к доллару фактически не изменился. В Национальном банке объяснили, с чем связана подобная тенденция.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк сделал важное предупреждение о процедуре обмена валют. Речь идет о ситуации с продажей старых купюр американской валюты, на которую продолжают жаловаться клиенты.