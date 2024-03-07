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В Україні різко скоротився попит на валюту — в НБУ назвали причини

7 березня 2024 10:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ пояснив, чому в Україні впав попит на валюту
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні у лютому 2024 року після попередніх рекордних показників різко впав попит на валюту, водночас курс гривні до долара фактично не зазнав змін. У Національному банку пояснили, з чим пов'язана така тенденція.

Про це йдеться у новому макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

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Зниження попиту на валюту у лютому

Як зазначають у Нацбанку, українці в останній місяць зими суттєво скоротили купівлю американської валюти у банках. Придбали 825 млн доларів. Порівняно з січнем обсяг купівлі впав на 25%. Тоді громадяни побили черговий рекорд за останні 11 років, придбавши 1,103 млрд доларів.

Окрім того, скоротився попит і на міжбанківському валютному ринку. Регулятор у лютому продав на міжбанку 1,509 млрд доларів. Показник є мінімальним з квітня 2023 року.

Причини падіння попиту

Як йдеться у звіті, зниження попиту на валюту змовлене кількома факторами. З-поміж основних:

  • у лютому були доволі стримані бюджетні видатки;
  • стійка ситуація з експортом, зокрема, завдяки функціонуванню морського коридору та відновленню експорту електроенергії;
  • поліпшенням курсових очікувань населення на тлі невизначеності щодо зовнішньої фіндопомоги.


"Дефіцит бюджету в січні-лютому був відносно помірним, зважаючи на більші доходи, у тому числі внаслідок адміністративних рішень, та стримані видатки, зокрема з огляду на менші обсяги надходжень міжнародної допомоги. Основними джерелами покриття бюджетних потреб стали внутрішні запозичення та раніше накопичені кошти", — йдеться в огляді.

 

валюта
Джерело: НБУ

За даними НБУ, минулого місяця офіційний курс гривні до долара в середньому фактично не змінився проти січня. Різниця між готівковим та офіційним курсами становила 1,4%, під кінець місяця скоротилася до 0,8%. Інтервенції Нацбанку з продажу іноземної валюти суттєво скоротилися для підтримки курсу гривні.

 

валюта
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк зробив важливе попередження щодо процедури обміну валют. Йдеться про ситуацію із продажем старих купюр американської валюти, на яку продовжують скаржитися клієнти.

Раніше повідомлялося, що в Україні діють обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди.

НБУ
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банки
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євро
валюта

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