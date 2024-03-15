ЄС погодився на поступки фермерам у ключовому питанні — Дональд Туск

Протести польських фермерів. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у п'ятницю, 15 березня, оголосив про значні поступки фермерам, на які пішла Європейська комісія. За словами голови польського уряду, ЄК погодилася звільнити фермерів від обов'язку утримувати під паром 4% землі.

Про це Туск написав у соцмережі X (Twitter).

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"Останні новини для фермерів: з цього року пар не буде обов'язковим. Це результат моїх переговорів із головою Комісії. Інформація про інші подробиці пізніше сьогодні", — написав він.

Пост Дональда Туска про поступки фермерам. Фото: X

Чому фермери були проти утримання землі під паром

Пар в землеробстві — це необроблене на один сезон поле. Норма про утримання частини земель необробленими є частиною європейського зеленого курсу. Це фактично означає необхідність виведення з обороту значної частини земельних угідь.

Така ініціатива ЄС викликала обурення фермерів. Спочатку передбачалося виключати з обороту до 10% сільськогосподарських земель, але потім ця вимога була пом'якшена до рівня 4% земель у фермерських господарствах, що перевищують площу 10 гектарів. Але і це зустріло великий опір із боку фермерів.

"У нас у Польщі 322,5 тисячі квадратних кілометрів площі, з яких 58 відсотків – це сільськогосподарські землі та 14 мільйонів гектарів — рілля. Якщо виключити з них 4 відсотки, ми втратимо виробництво із 560 тисяч гектарів. Це чиста арифметика. Ось я й питаю: чи можемо ми у Польщі дозволити собі ліквідувати 56 великих ферм, 560 ферм по 1000 га чи 5,6 тисячі ферм по 100 га? Чи це має сенс?", — поскаржився один з польських аграріїв журналісту Business Insider Polska.

Нагадаємо, протести польських фермерів на кордоні з Україною призвели до значних збитків українського бізнесу. 98% українських компаній зіштовхнулися зі збільшенням транспортних витрат через блокаду кордону.

Також ми писали, що голова Комітету закордонних справ Сейму Польщі Павло Коваль наголосив на необхідності відрізняти протести, що відбуваються в Євросоюзі, від ситуації в Україні. На його думку, проблему, пов'язану із блокуванням українсько-польського кордону, буде вирішено протягом кількох тижнів.