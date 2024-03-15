Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Дональд Туск объявил об уступках польским фермерам — что изменится arrow

Дональд Туск объявил об уступках польским фермерам — что изменится

15 марта 2024 17:13
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
ЕС согласился на уступки фермерам в ключевом вопросе - Дональд Туск
Протесты польских фермеров. Фото: alamy.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 15 марта, объявил о значительных уступках фермерам, на которые пошла Европейская комиссия. По словам главы польского правительства, ЕК согласилась освободить фермеров от обязанности удерживать под паром 4% земли.

Об этом Туск написал в соцсети X (Twitter).

Читайте также:

"Последние новости для фермеров: с этого года пар не будет обязательным. Это результат моих переговоров с главой Комиссии. Информация о других подробностях позже сегодня", — написал он.

Пост Дональда Туска об уступках фермерам
Пост Дональда Туска об уступках фермерам. Фото: X

Почему фермеры были против содержания земли под паром

Пар в земледелии — это необработанное на один сезон поле. Норма содержания части земель необработанными является частью европейского зеленого курса. Это практически означает необходимость выведения из оборота значимой части земельных угодий.

Такая инициатива ЕС вызвала негодование фермеров. Сначала предполагалось исключать из оборота до 10% сельскохозяйственных земель, но затем это требование было смягчено до уровня 4% земель в фермерских хозяйствах, превышающих площадь 10 гектаров. Но и это встретило большое сопротивление со стороны фермеров.

"У нас в Польше 322,5 тысячи квадратных километров площади, из которых 58 процентов – это сельскохозяйственные земли и 14 миллионов гектаров — пашня. Если исключить из них 4 процента, мы потеряем производство из 560 тысяч гектаров. Это чистая арифметика. Вот я и спрашиваю: можем ли мы в Польше позволить себе ликвидировать 56 крупных ферм, 560 ферм по 1000 га или 5,6 тысячи ферм по 100 га? Имеет ли это смысл?", – пожаловался один из польских аграриев журналисту Business Insider Polska.

Напомним, протесты польских фермеров на границе с Украиной привели к значительным убыткам украинского бизнеса. 98% украинских компаний столкнулись с увеличением транспортных расходов из-за блокады границы.

Также мы писали, что председатель Комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль отметил необходимость отличать протесты, происходящие в Евросоюзе, от ситуации в Украине. По его мнению, проблема, связанная с блокированием украинско-польской границы, будет решена в течение нескольких недель.

Европейский союз
Польша
Еврокомиссия
протесты
фермеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше