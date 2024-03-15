ЕС согласился на уступки фермерам в ключевом вопросе - Дональд Туск

Протесты польских фермеров. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 15 марта, объявил о значительных уступках фермерам, на которые пошла Европейская комиссия. По словам главы польского правительства, ЕК согласилась освободить фермеров от обязанности удерживать под паром 4% земли.

Об этом Туск написал в соцсети X (Twitter).

Читайте также:

"Последние новости для фермеров: с этого года пар не будет обязательным. Это результат моих переговоров с главой Комиссии. Информация о других подробностях позже сегодня", — написал он.

Пост Дональда Туска об уступках фермерам. Фото: X

Почему фермеры были против содержания земли под паром

Пар в земледелии — это необработанное на один сезон поле. Норма содержания части земель необработанными является частью европейского зеленого курса. Это практически означает необходимость выведения из оборота значимой части земельных угодий.

Такая инициатива ЕС вызвала негодование фермеров. Сначала предполагалось исключать из оборота до 10% сельскохозяйственных земель, но затем это требование было смягчено до уровня 4% земель в фермерских хозяйствах, превышающих площадь 10 гектаров. Но и это встретило большое сопротивление со стороны фермеров.

"У нас в Польше 322,5 тысячи квадратных километров площади, из которых 58 процентов – это сельскохозяйственные земли и 14 миллионов гектаров — пашня. Если исключить из них 4 процента, мы потеряем производство из 560 тысяч гектаров. Это чистая арифметика. Вот я и спрашиваю: можем ли мы в Польше позволить себе ликвидировать 56 крупных ферм, 560 ферм по 1000 га или 5,6 тысячи ферм по 100 га? Имеет ли это смысл?", – пожаловался один из польских аграриев журналисту Business Insider Polska.

Напомним, протесты польских фермеров на границе с Украиной привели к значительным убыткам украинского бизнеса. 98% украинских компаний столкнулись с увеличением транспортных расходов из-за блокады границы.

Также мы писали, что председатель Комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль отметил необходимость отличать протесты, происходящие в Евросоюзе, от ситуации в Украине. По его мнению, проблема, связанная с блокированием украинско-польской границы, будет решена в течение нескольких недель.