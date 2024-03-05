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Доплати до 570 грн пенсій у березні — хто і на скільки отримає більше

5 березня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії та доплати — хто у березні отримає на 570 грн більше
Люди літнього віку. Фото: Unplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні у березні 2024 року, окрім індексації та перерахунку пенсій, зростуть виплати для деяких категорій громадян. Йдеться про пенсіонерів, яким у цей час виповниться 70, 75 та 80 років.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Вікові доплати до пенсій та розміри

За даними ПФУ, у березні пенсія має додатково збільшитися у тих громадян, які одержать у цей час право на вікові доплати.

Очікується, що надбавки будуть різнитися залежно від того, скільки років виповниться пенсіонеру. Передбачені три види доплат: для 70, 75 і 80 років.

Питання встановлення доплат за вік регулює постанова уряду №168 від 24 лютого 2023 року.

Згідно з нею, таку щомісячну компенсаційну виплату встановлюють особам, у яких загальний розмір пенсії разом з усіма надбавками не досягає розміру середньої заробітної плати в країні, з якої сплачені страхові внески, за 2020 рік (10,340 тис. грн).

Компенсацію виплачують у таких розмірах:

  • громадянам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75 років — до 300 грн;
  • особам, які досягнули 75 років, до 80 років — у розмірі 456 грн;
  • громадянам, яким виповнилося 80 років і вище, — до 570 грн.

Водночас, якщо у пенсіонера виплата вища за 10, 34 тис. грн, то вікова доплата не передбачена.

Індексація пенсій у березні

Згідно з рішенням уряду, завдяки масштабній індексації з 1 березня пенсії в громадян зростуть у середньому на 8%. Таке підвищення торкнеться близько 10 млн українців.

У середньому прогнозоване зростання пенсій після індексації становитиме 322 грн, а розмір середньої пенсійної виплати підвищиться з 5717 до 5395 грн.

Максимально сума підвищення пенсії за результатом індексації може становити 1,5 тис. грн, мінімально — 100 грн.

За даними уряду, у 2024 році у бюджет заклали 469 мільярдів гривень на виконання понад 30 соціальних зобовʼязань, зокрема на виплату пенсій.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні з 1 березня поточного року громадянам проіндексували пенсії на кілька відсотків. Однак деяким пенсіонерам підвищать виплати з 1 квітня.

Ми також писали про те, що пенсіонери-переселенці (ВПО), які не встигнуть пройти процес фізичної ідентифікації до 1 квітня, ризикують втратити пенсійні виплати. Проведення верифікації необхідне для того, щоб держава могла переконатися, що пенсійні кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.

виплати
ПФУ
гроші
індексація
збільшення пенсії

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