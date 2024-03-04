Пенсії та зарплати у 2024 році — уряд розповів, чи є загрози для виплат

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

В українському уряді розповіли, чи є загрози для виплат пенсій та заробітної плати у 2024 році. До цього лунали заяви про можливі затримки через проблеми з фінансуванням з боку країн-партнерів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на четвертій щорічній пресконференції у понеділок, 4 березня.

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За словами очільника уряду, цього року на соціальне фінансування у державній казні закладено достатню суму коштів. Йдеться про покриття видатків на фінансування тридцяти соціальних зобовʼязань.

Зокрема, з 1 березня поточного року уряд втретє з початку повномасштабного вторгнення розпочав індексацію пенсійних на 8%.

"Все буде вчасно... У 2024 році у бюджет заклали 469 мільярдів гривень. Понад 30 соціальних зобовʼязань уряд виконує у повній мірі", — наголосив Шмигаль.

Раніше в інтерв'ю виданню Financial Times, міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що на початку року, можливо, доведеться відтермінувати виплату заробітних плат держслужбовцям, а також пенсій мільйонам громадян. За її словами, такий розвиток ситуації буде можливий у разі, якщо Європейський Союз та Сполучені Штати не нададуть обіцяну фіндопомогу.

Свириденко наголосила, що навіть якщо ЄС надасть кошти до кінця березня, цього все одно буде недостатньо, а виконати умови щодо відновлення економіки та повернення українців — буде доволі складно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти підрахували, на яку пенсію можна розраховувати за умови отримання середньої заробітної плати. Для обрахунку взяли суму у 16 тисяч гривень за місяць.

Також повідомлялося про те, що в Україні з 1 березня поточного року громадянам проіндексували пенсії на кілька відсотків, підвищення торкнулося понад 10 мільйонів громадян. Однак деяким громадянам підвищать виплати з 1 квітня.