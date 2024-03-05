Пенсии и доплаты — кто в марте получит на 570 грн больше

Доплаты до 570 грн пенсий в марте — кто и на сколько получит больше
В Украине в марте 2024 года, кроме индексации и перерасчета пенсий, вырастут выплаты для некоторых категорий граждан. Речь идет о пенсионерах, которым в это время исполнится 70, 75 и 80 лет.
Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Возрастные доплаты к пенсиям и размеры
По данным ПФУ, в марте пенсия должна дополнительно увеличиться у тех граждан, которые получат право на возрастные доплаты.
Ожидается, что надбавки будут различаться в зависимости от того, сколько лет исполнится пенсионеру. Предусмотрены три вида доплат: для 70, 75 и 80 лет.
Вопрос установления доплат по возрасту регулируется постановлением правительства №168 от 24 февраля 2023 года.
Согласно ему, такая ежемесячная компенсационная выплата устанавливается лицам, у которых общий размер пенсии вместе со всеми надбавками не достигает размера средней заработной платы в стране, с которой уплачены страховые взносы, за 2020 год (10,340 тыс. грн).
Компенсацию выплачивают в следующих размерах:
- гражданам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75 лет — до 300 грн;
- лицам, достигшим 75 лет, до 80 лет — в размере 456 грн;
- гражданам, которым исполнилось 80 лет и выше, — до 570 грн.
В то же время, если у пенсионера выплата выше 10,34 тыс. грн, то возрастная доплата не предусмотрена.
Индексация пенсий в марте
Согласно решению правительства, благодаря масштабной индексации с 1 марта пенсии у граждан вырастут в среднем на 8%. Такое повышение коснется около 10 млн украинцев.
В среднем прогнозируемый рост пенсий после индексации составит 322 грн, а размер средней пенсионной выплаты повысится с 5717 до 5395 грн.
Максимально сумма повышения пенсии по результатам индексации может составить 1,5 тыс. грн, минимально — 100 грн.
По данным правительства, в 2024 году в бюджет заложили 469 миллиардов гривен на выполнение более 30 социальных обязательств, в том числе на выплату пенсий.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине с 1 марта текущего года гражданам проиндексировали пенсии на несколько процентов. Однако некоторым пенсионерам повысят выплаты с 1 апреля.
Мы также писали о том, что пенсионеры-переселенцы (ВПЛ), которые не успеют пройти процесс физической идентификации до 1 апреля, рискуют потерять пенсионные выплаты. Проведение верификации необходимо для того, чтобы государство могло убедиться, что пенсионные средства получает именно тот человек, которому они назначены.
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