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Доплаты до 570 грн пенсий в марте — кто и на сколько получит больше

5 марта 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии и доплаты — кто в марте получит на 570 грн больше
Люди пожилого возраста. Фото: Unplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в марте 2024 года, кроме индексации и перерасчета пенсий, вырастут выплаты для некоторых категорий граждан. Речь идет о пенсионерах, которым в это время исполнится 70, 75 и 80 лет.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Возрастные доплаты к пенсиям и размеры

По данным ПФУ, в марте пенсия должна дополнительно увеличиться у тех граждан, которые получат право на возрастные доплаты.

Ожидается, что надбавки будут различаться в зависимости от того, сколько лет исполнится пенсионеру. Предусмотрены три вида доплат: для 70, 75 и 80 лет.

Вопрос установления доплат по возрасту регулируется постановлением правительства №168 от 24 февраля 2023 года.

Согласно ему, такая ежемесячная компенсационная выплата устанавливается лицам, у которых общий размер пенсии вместе со всеми надбавками не достигает размера средней заработной платы в стране, с которой уплачены страховые взносы, за 2020 год (10,340 тыс. грн).

Компенсацию выплачивают в следующих размерах:

  • гражданам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75 лет — до 300 грн;
  • лицам, достигшим 75 лет, до 80 лет — в размере 456 грн;
  • гражданам, которым исполнилось 80 лет и выше, — до 570 грн.

В то же время, если у пенсионера выплата выше 10,34 тыс. грн, то возрастная доплата не предусмотрена.

Индексация пенсий в марте

Согласно решению правительства, благодаря масштабной индексации с 1 марта пенсии у граждан вырастут в среднем на 8%. Такое повышение коснется около 10 млн украинцев.

В среднем прогнозируемый рост пенсий после индексации составит 322 грн, а размер средней пенсионной выплаты повысится с 5717 до 5395 грн.

Максимально сумма повышения пенсии по результатам индексации может составить 1,5 тыс. грн, минимально — 100 грн.

По данным правительства, в 2024 году в бюджет заложили 469 миллиардов гривен на выполнение более 30 социальных обязательств, в том числе на выплату пенсий.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине с 1 марта текущего года гражданам проиндексировали пенсии на несколько процентов. Однако некоторым пенсионерам повысят выплаты с 1 апреля.

Мы также писали о том, что пенсионеры-переселенцы (ВПЛ), которые не успеют пройти процесс физической идентификации до 1 апреля, рискуют потерять пенсионные выплаты. Проведение верификации необходимо для того, чтобы государство могло убедиться, что пенсионные средства получает именно тот человек, которому они назначены.

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