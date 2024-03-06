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Помощь до 38 тыс. грн в Польше — кто из беженцев может получить деньги

6 марта 2024 08:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы в Польше могут получить до 38 тысяч грн помощи — кто имеет право
Денежные купюры. Фото: Ukrayina.pl
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские граждане с инвалидностью, которые находятся в Польше, могут получить материальную помощь до 4 тыс. злотых. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.

Об этом сообщили в Управлении соцстрахования в Польше.

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Как отмечается, граждане, имеющие инвалидность, зарегистрировавшиеся и проживающие в Польше, могут оформить выплаты. Суммы будут индивидуальны и могут колебаться от 600 (около 6 тыс. гривен) до 4 тыс. злотых (свыше 38 тыс. гривен).

На материальную помощь имеют право:

  • граждане, официально проживающие в Польше;
  • лица с гражданством стран Евросоюза или законно зарегистрированные в Польше, имеющие разрешение на официальное трудоустройство;
  • граждане, имеющие результаты оценки их инвалидности (выводы WZON), которые позволяют определять уровень потребности в помощи по баллам.

Для оказания помощи нужно иметь более 70 баллов. В зависимости от степени нужды в поддержке есть следующие виды финпомощи:

87 — 100 баллов — помощь будут оказывать в 2024 году;
78 — 86 баллов — помощь будут оказывать в 2025 году;
70 — 77 баллов — помощь будут оказывать в 2026 году.

Начиная с этого года граждане с инвалидностью, имеющие минимальное число баллов (70), также могут рассчитывать на помощь. В зависимости от количества набранных баллов будет меняться сумма. Она может составлять как 40%, так и 220%. Финпомощь оказывают независимо от дохода, получаемого по инвалидности.

Как получить помощь украинцам

Чтобы получить выплаты, лица с инвалидностью должны обратиться в Комиссию по оценке инвалидности, предоставив медицинское свидетельство об инвалидности, а также листок нетрудоспособности для граждан, имеющих ограниченные возможности. Вывод WZON выдают более чем на семь лет.

Далее нужно будет подать заявку в Управление соцстрахования в Польше в е-виде такими способами:

  • через сервисы электронного банкинга;
  • через платформу электронных услуг Управления соцстрахования в Польше;
  • через адвоката, который поможет с заявкой.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Польши планирует изменить правила для украинских беженцев посредством сокращения льгот. Известно, на какую помощь сейчас могут рассчитывать украинцы и что хотят изменить.

Также мы писали, что правительство Нидерландов выступило за отмену части льгот для украинских беженцев. Депутаты страны считают, что украинцы с доходами должны платить за жилье.

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