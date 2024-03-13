Допомога на комуналку — як отримати компенсацію за розміщення ВПО

Комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році держава продовжує відшкодовувати вартість житлово-комунальних послуг частині громадян. Йдеться про власників житла, які безплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб, та отримують компенсації в рамках проєкту "Прихисток".

Про це йдеться у матеріалах Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Яка сума компенсації на комунальні послуги у 2024 році

"Прихисток" є державним волонтерським проєктом, покликаним допомогти тим, хто шукає тимчасове житло з тими, хто може його надати. Скористатися сервісом може будь-хто, платити за це не потрібно.

За відповідною програмою, громадянам відшкодовують витрати на комунальні послуги. Це передбачено постановою уряду від 22 березня 2022 року.

Так, за безкоштовне розміщення одного офіційного переселенця компенсація становить:

14,77 гривні — за добу;

450 гривень — за місяць.

Водночас під час опалювального сезону сума більша — 900 гривень.

На порталі "Прихистку" є калькулятор, який допоможе порахувати компенсацію.

Як долучитися до програми "Прихисток"

Для того, щоб взяти участь у цій програмі, потрібно зареєструватися на порталі "Прихисток" за посиланням. Особиста присутність господаря для подачі заявки не обов’язкова, а на сайті необхідно лише опублікувати оголошення про надання тимчасового житла переселенцям та знайти охочих.

Форму заяви можна завантажити на порталі "Прихисток" за посиланням. Там треба вказати прізвище, ім'я та по батькові кожного з розміщених громадян, додати копії їхніх документів. У разі зміни кількості жителів — потрібно у той же день повідомити про це органи місцевого самоврядування.

Відповідні списки потрібно буде подавати до 5 числа щомісяця.

До заяви господар житла має додати реквізити банківської карти у форматі IBAN, на яку уряд перерахує кошти для компенсації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадянам, доходи яких недостатні для оплати житлово-комунальних послуг, держава надає грошову допомогу. При цьому житлову субсидію можна отримати за певних умов навіть за наявності боргів.

Також ми писали, що у Державній службі статистики показали, як за рік змінилась вартість житлово-комунальних послуг для побутових споживачів. Загалом з лютого 2023-го по лютий 2024 року — тарифи підвищились на 12,7%.