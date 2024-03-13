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Помощь на оплату коммуналки — кто может получить от 450 грн в месяц

13 марта 2024 13:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь на коммуналку — как получить компенсацию за размещение ВПЛ
Коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году государство продолжает возмещать стоимость жилищно-коммунальных услуг части граждан. Речь идет о владельцах жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, и получают компенсации в рамках проекта "Прихисток".

Об этом говорится в материалах Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Какая сумма компенсации на коммунальные услуги в 2024 году

"Прихисток" является государственным волонтерским проектом, призванным помочь ищущим временное жилье с теми, кто может его предоставить. Воспользоваться сервисом может кто угодно, платить за это не нужно.

По соответствующей программе гражданам возмещают расходы на коммунальные услуги. Это предусмотрено постановлением правительства от 22 марта 2022 года.

Так, за бесплатное размещение одного официального переселенца компенсация составляет:

  • 14,77 гривны — за сутки;
  • 450 гривен — в месяц.

В то же время, во время отопительного сезона сумма больше — 900 гривен.

На портале "Прихисток" есть калькулятор, который поможет посчитать компенсацию.

Как присоединиться к программе "Прихисток"

Для того, чтобы принять участие в этой программе, нужно зарегистрироваться на портале "Прихисток" по ссылке. Личное присутствие хозяина для подачи заявки не обязательно, а на сайте необходимо лишь опубликовать объявление о предоставлении временного жилья переселенцам и найти желающих.

Форму заявления можно скачать на портале "Прихисток" по ссылке. Там нужно указать фамилию, имя и отчество каждого из размещенных граждан, добавить копии их документов. В случае изменения количества жителей — нужно в тот же день сообщить об этом органам местного самоуправления.

Соответствующие списки нужно будет подавать до 5 числа ежемесячно.

К заявлению владелец жилья должен добавить реквизиты банковской карты в формате IBAN, на которую правительство перечислит средства для компенсации.

Что еще стоит знать

Напомним, гражданам, доходы которых недостаточны для оплаты жилищно-коммунальных услуг, государство оказывает денежную помощь. При этом жилищную субсидию можно получить при определенных условиях даже при наличии долгов.

Также мы писали, что в Государственной службе статистики показали, как за год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023-го по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.

коммунальные услуги
ЖКХ
переселенцы
жилье
ВПЛ

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