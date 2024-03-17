Борги та кредитна історія — як перевірити онлайн

Телефон на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні можна самостійно перевірити свою кредитну історію та розмір боргів. Це можна зробити шляхом використання онлайн-сервісів.

Про це розповідає Юридичний порадник для ВПО.

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Де перевірити кредитну історію та розмір своїх боргів онлайн

Телеграм-бот "Кредитна історія УБКІ"

Бот дозволяє не лише перевірити власну кредитну історію та кредитний рейтинг, а й:

обрати кредитора, враховуючи стан кредитної історії, та подати заявку на кредит;

зареєструвати втрату паспорта, щоб запобігти його використанню шахраями з метою звернення по кредит від вашого імені;

підключити послугу СтатусКонтроль для ефективного відслідковування свої кредитної історії та керування доступом кредиторів до неї;

обмежити доступ кредиторів до вашої кредитної історії опцією FREEZE, щоб вберегтися від шахрайських кредитів;

контролювати кредитні історії рідних за їх згоди.

Перейти до телеграм-бота можна за посиланням.

Застосунок "Кредитна історія"

Застосунок має такі ж функції, як і вищевказаний бот. Користувач може сам обрати, який сервіс зручніший для нього:

Застосунок Privat24 чи інтернет-банк Приват24

В меню Сервіси обираємо розділ Кредитний рейтинг і обираємо опцію, яка нас цікавить:

кредитна історія;

кредитний рейтинг;

СтатусКонтроль

У повідомленні сказано, що перевірити свою кредитну історію та борги буде корисно не лише активним позичальникам, але й тим, хто ніколи не стикався із кредитами та взагалі не має наміру брати гроші у борг, оскільки завдяки онлайн-інструментам ви зможете:

дізнатися про стан розрахунків із фінансовими установами;

оцінити шанси на отримання іпотеки чи будь-якого іншого кредиту;

зменшити ризик шахрайських операцій із банківськими рахунками та онлайн-кредитуванням.

Як перевірити свою кредитну історію та розмір боргів на сайті Українського Бюро Кредитних історій

Алгоритм кроків на сайті наступний:

у правому верхньому кутку сайту знайти та натиснути кнопку Увійти;

вказати свій фінансовий номер телефону та дату народження або авторизуватися за допомогою Дія.Підпис;

після авторизації у розділі Приватним особам вибрати Кредитна історія, а потім — Отримати;

уважно ознайомтеся з отриманими даними, усі погашені кредити та неактивні кредитні картки обов’язково повинні мати статус договору закритий а в разі виявлення некоректної або неправдивої інформації (наприклад, помилки щодо фактів прострочень, інформацію про кредити, які оформили не ви, не оновлені більше 2-х місяців дані тощо) — зв’яжіться з уповноваженим банком.

Перейти на сайт можна за посиланням.

Важливо зазначити, що отримати інформацію про свою кредитну історію безкоштовно можна лише один раз на рік.

Що ще треба знати

Нагадаємо, за даними Мінфіну України, за період воєнного стану в Україні підприємці отримали 47 584 кредити на загальну суму 191,3 мільярда гривень. Приблизно 100 мільярдів гривень було видано банками державного сектору — 35 479 кредитів.

Ми також писали, що клієнти державного ПриватБанку, завдяки мобільному застосунку Приват24 можуть не лише дізнатися, а й частково керувати кредитним лімітом. У фінустанові дали з цього приводу важливі поради.