Долги и кредитная история — как проверить онлайн

Телефон на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине можно проверить свою кредитную историю и размер долгов. Это можно сделать, используя онлайн-сервисы.

Об этом рассказывает Юридический советчик для ВПЛ.

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Телеграмм-бот "Кредитна история УБКІ"

Бот позволяет не только проверить собственную кредитную историю и кредитный рейтинг, но и:

выбрать кредитора, учитывая состояние кредитной истории, и подать заявку на кредит;

зарегистрировать потерю паспорта, чтобы предотвратить его использование мошенниками с целью обращения за кредитом от вашего имени;

подключить услугу СтатусКонтроль для эффективного отслеживания кредитной истории и управления доступом кредиторов к ней;

ограничить доступ кредиторов к вашей кредитной истории опцией FREEZE, чтобы уберечься от мошеннических кредитов;

контролировать кредитные истории родных с их согласия.

Перейти к телеграмм-боту можно по ссылке.

Применение "Кредитная история"

Применение имеет такие же функции, как и вышеуказанный бот. Пользователь может сам выбрать, какой сервис более удобен для него:

Приват Privat24 или интернет-банк Приват24

В меню Сервисы выбираем раздел Кредитный рейтинг и выбираем интересующую нас опцию:

кредитная история;

кредитный рейтинг;

СтатусКонтроль

В сообщении говорится, что проверить свою кредитную историю и долги будет полезно не только активным заемщикам, но и тем, кто никогда не сталкивался с кредитами и вообще не намерен брать деньги в долг, поскольку благодаря онлайн-инструментам вы сможете:

узнать состояние расчетов с финансовыми учреждениями;

оценить шансы получения ипотеки или любого другого кредита;

снизить риск мошеннических операций с банковскими счетами и онлайн-кредитованием.

Как проверить свою кредитную историю и размер долгов на сайте Украинского бюро кредитных историй

Алгоритм шагов на сайте следующий:

в правом верхнем углу сайта найти и нажать кнопку Войти;

указать свой финансовый номер телефона и дату рождения или авторизироваться с помощью Дія.Підпис.

после авторизации в разделе Частным лицам выбрать Кредитную историю, а затем — Получить;

внимательно ознакомьтесь с полученными данными, все погашенные кредиты и неактивные кредитные карты обязательно должны иметь статус договора закрыт, а в случае обнаружения некорректной или ложной информации (например, ошибки относительно фактов просрочок, информацию о кредитах, которые оформили не вы, не обновлены более 2 -х месяцев данные и т.п.) свяжитесь с уполномоченным банком.

Перейти на сайт можно по ссылке.

Важно отметить, что получить информацию о своей кредитной истории бесплатно можно только раз в год.

Что еще нужно знать

Напомним, по данным Минфина Украины, за период военного положения в Украине предприниматели получили 47 584 кредита на общую сумму 191,3 миллиарда гривен. Приблизительно 100 миллиардов гривен было выдано банками государственного сектора — 35 479 кредитов.

Мы также писали, что клиенты государственного ПриватБанка, благодаря мобильному приложению Приват24, могут не только узнать, но и частично управлять кредитным лимитом. В финучреждении дали по этому поводу важные советы.