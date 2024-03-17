Долги и кредитная история — как проверить онлайн

Как проверить свою кредитную историю и долги онлайн — действенные инструменты
В Украине можно проверить свою кредитную историю и размер долгов. Это можно сделать, используя онлайн-сервисы.
Об этом рассказывает Юридический советчик для ВПЛ.
Где проверить кредитную историю и размер своих долгов онлайн
Телеграмм-бот "Кредитна история УБКІ"
Бот позволяет не только проверить собственную кредитную историю и кредитный рейтинг, но и:
- выбрать кредитора, учитывая состояние кредитной истории, и подать заявку на кредит;
- зарегистрировать потерю паспорта, чтобы предотвратить его использование мошенниками с целью обращения за кредитом от вашего имени;
- подключить услугу СтатусКонтроль для эффективного отслеживания кредитной истории и управления доступом кредиторов к ней;
- ограничить доступ кредиторов к вашей кредитной истории опцией FREEZE, чтобы уберечься от мошеннических кредитов;
- контролировать кредитные истории родных с их согласия.
Перейти к телеграмм-боту можно по ссылке.
Применение "Кредитная история"
Применение имеет такие же функции, как и вышеуказанный бот. Пользователь может сам выбрать, какой сервис более удобен для него:
Приват Privat24 или интернет-банк Приват24
В меню Сервисы выбираем раздел Кредитный рейтинг и выбираем интересующую нас опцию:
- кредитная история;
- кредитный рейтинг;
- СтатусКонтроль
В сообщении говорится, что проверить свою кредитную историю и долги будет полезно не только активным заемщикам, но и тем, кто никогда не сталкивался с кредитами и вообще не намерен брать деньги в долг, поскольку благодаря онлайн-инструментам вы сможете:
- узнать состояние расчетов с финансовыми учреждениями;
- оценить шансы получения ипотеки или любого другого кредита;
- снизить риск мошеннических операций с банковскими счетами и онлайн-кредитованием.
Как проверить свою кредитную историю и размер долгов на сайте Украинского бюро кредитных историй
Алгоритм шагов на сайте следующий:
- в правом верхнем углу сайта найти и нажать кнопку Войти;
- указать свой финансовый номер телефона и дату рождения или авторизироваться с помощью Дія.Підпис.
- после авторизации в разделе Частным лицам выбрать Кредитную историю, а затем — Получить;
- внимательно ознакомьтесь с полученными данными, все погашенные кредиты и неактивные кредитные карты обязательно должны иметь статус договора закрыт, а в случае обнаружения некорректной или ложной информации (например, ошибки относительно фактов просрочок, информацию о кредитах, которые оформили не вы, не обновлены более 2 -х месяцев данные и т.п.) свяжитесь с уполномоченным банком.
Перейти на сайт можно по ссылке.
Важно отметить, что получить информацию о своей кредитной истории бесплатно можно только раз в год.
Что еще нужно знать
Напомним, по данным Минфина Украины, за период военного положения в Украине предприниматели получили 47 584 кредита на общую сумму 191,3 миллиарда гривен. Приблизительно 100 миллиардов гривен было выдано банками государственного сектора — 35 479 кредитов.
Мы также писали, что клиенты государственного ПриватБанка, благодаря мобильному приложению Приват24, могут не только узнать, но и частично управлять кредитным лимитом. В финучреждении дали по этому поводу важные советы.
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