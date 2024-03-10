Держпідтримка українського бізнесу — скільки кредитів видали підприємцям за два роки війни

Гроші в руках. Фото: РБК-Україна

За період воєнного стану в Україні підприємці отримали 47 584 кредити на загальну суму 191,3 мільярда гривень. Приблизно 100 мільярдів гривень було видано банками державного сектору – 35 479 кредитів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

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За минулий тиждень у рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 584 пільгові кредити на загальну суму 2,3 млрд грн. За час дії військового стану в Україні видано 47 584 доступні кредити на загальну суму 191,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 35 479 кредитів на 97,2 млрд грн), з яких станом на 4 березня поточного року:

14,57 млрд грн — на інвестиційні цілі;

8,68 млрд грн — як антикризові кредити;

3,72 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

36,63 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,66 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Усього з моменту старту програми підписано 82 406 кредитних договорів на загальну суму 281 млрд. грн., з них банками державного сектору економіки — 55 955 договорів на 123,9 млрд. гривень.

Джерело: Мінфін

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) реалізує програму підтримки уряду через Міністерство фінансів. Міністерство фінансів координує усі аспекти роботи Фонду. У рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклало угоди із 45 банками. Держава продовжує виплачувати компенсації на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у рамках цієї програми.

Джерело: Мінфін

Наприкінці минулого року було офіційно запущено Програму "Доступний факторинг" - новий фінансовий інструмент у рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", спрямований на забезпечення оборотного капіталу для мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП).

З умовами участі у програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, в українському уряді готують новий проект закону, який дає змогу забезпечити додаткові надходження до державного бюджету, "левова частка" з якого йде на фінансування армії під час війни. Йдеться про військовий збір для приватних підприємців.

Ми також писали, що державна фінустанова "Ощадбанк" найближчим часом планує масштабне оновлення діджитал-сервісу "ОщадБізнес", якому незабаром виповниться рік. З цієї нагоди банк запровадить кілька нових послуг для українських підприємців.