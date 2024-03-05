ПриватБанк дав важливе пояснення щодо кредитного ліміту

Мобільний застосунок у Приват. Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного ПриватБанку, завдяки мобільному застосунку "Приват24", можуть не лише дізнатися, а й частково керувати кредитним лімітом. У фінустанові дали з цього приводу важливі поради.

Про це розповіли представники банку.

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Кредитний ліміт у Приват24

Як зазначають у банку, клієнти можуть самостійно знизити кредитний ліміт. Водночас, щодо можливості його підвищення, то можна залишити заявку, за розглядом якої банк ухвалить відповідне рішення.

Іноді під час оновлення банківської картки може відбутися закриття кредитного ліміту. Як пояснюють оператори ПриватБанку, такий поворот неможливо передбачити, однак його можна скоригувати у майбутньому. Для того, щоб повернути доступ до кредитного ліміту, банк пропонує зробити прості кроки:

продовжувати користуватися карткою "Універсальна", щоб підтримувати активність у банку;

додатково надати у банк документи, що підтверджують доходи. Це може збільшити шанси на відновлення необхідного кредитного ліміту.

У разі зміни кредитного ліміту ПриватБанк обов'язково надішле повідомлення.

Як прибрати кредитний ліміт

Для того, щоб прибрати чи знизити кредитний ліміт на картці "Універсальна", необхідно зайти на сайт або в застосунок "Приват24". Далі потрібно зробити такі кроки:

зайти у вкладку "Сервіси"

обрати "Кредити";

зайти у "Кредитний ліміт";

у пункті "Новий ліміт" необхідно ввести потрібну суму чи цифру "нуль".

натиснути "Змінити ліміт".

Прибрати кредитний ліміт у чат-боті "Приват24" можна за такою інструкцією:

обрати значок повідомлення у правому верхньому кутку у власному кабінеті;

в чаті "Допомога online" треба написати запитання: як змінити кредитний ліміт;

у вікні, яке виникне, обрати "Змінити кредитний ліміт по картці "Універсальна";

у новому вікні треба обрати картку і ввести бажаний ліміт;

після цього надійде SMS-повідомлення про схвалення зміни ліміту;

також можна зателефонувати до ПриватБанку за коротким номером 3700.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк зробив важливе попередження щодо процедури обміну валют. Йдеться про ситуацію із продажем старих купюр американської валюти, на яку продовжують скаржитися клієнти.

Також ми писали про те, ПриватБанк змінив правила для деяких грошових переказів з-за кордону. Клієнти банку отримали можливість здійснювати оперативні перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству з канадською фінтех-компанією RemitBee.