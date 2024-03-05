Налоги на жилье — украинцам рассказали, кому и сколько нужно платить в 2024 году

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

В Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНС.

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Особенности уплаты налога на недвижимое имущество в 2024 году

Как отмечают налоговики, обычно ставки налога для объектов жилой и нежилой недвижимости устанавливают местные органы власти. Поэтому они могут различаться в зависимости от местоположения и типов объектов недвижимости.

Однако размер ставки не может превышать 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр. То есть в этом году ставка не изменится, ведь в прошлом году минимальная зарплата была заморожена и составит для расчета 6,7 тыс. грн. В этом году "минималка" вырастет до 8 тыс. грн.

Украинцы могут ознакомиться с информацией о ставках налогов, установленных органами местного самоуправления, на сайте ГНС по ссылке.

При этом база налогообложения объектов жилой недвижимости, находящейся в собственности физлица-налогоплательщика, уменьшается для квартир — на 60 кв. м, для жилых домов — на 120 кв. м, для разных типов недвижимости, когда в собственности есть и квартира, и дом — на 180 кв. м.

Однако льготы на налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не предусмотрены для объектов:

площадь превышает пятикратный размер необлагаемой налогом площади, установленной налоговым кодексом (для квартир — 300 кв. м, для домов — 600 кв. м, для различных типов домов — 900 кв. м);

используемые для получения доходов (аренда, лизинг, ссуда, для предпринимательской деятельности).

Ежегодно плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, получают до 1 июля по месту налогового адреса уведомление. Там обычно указывается решение об уплате необходимой суммы налога.

Обязанность по уплате налога возникает в течение 60 календарных дней с момента получения такого уведомления.

Физлица с использованием квалифицированной е-подписи могут пересмотреть сложившиеся налоговые уведомления-решения относительно начисленных налоговых обязательств в меню "ЭК для граждан" в своем е-кабинете. Вход в него осуществляется по адресу, на официальном портале ГНС, в мобильном приложении "Моя налоговая".

Одна из распространенных причин непоступления налоговых уведомлений-решений по налогу на имущество — неправильный адрес. Поэтому налогоплательщики должны подавать контролирующим органам информацию об изменении места регистрации.

"Обращаем внимание, что Налоговым кодексом Украины определено, право контролирующего органа начислить (перечислить) налоговые обязательства по имущественным налогам за 1095 дней, то есть за три налоговых (отчетных) периода (года)", — отметили в Госналоговой службе.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.

Также мы писали, что в Украине не рассматривается вопрос повышения налогов для покрытия неполученной от Соединенных Штатов Америки финансовой помощи. По меньшей мере, это не является "основным сценарием".