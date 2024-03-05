Мінімальна зарплата в Україні — як зросте та на що це вплине

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 квітня 2024 року вдруге підвищать мінімальну заробітну плату, яка вплине на розмір деяких соціальних виплат та податків. Очікується, що зарплата зросте на 900 грн.

Це передбачено законом про Державний бюджет України на 2024 рік.

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Як зміниться мінімальна зарплата з 1 квітня

Згідно з держбюджетом, мінімальна зарплата у 2024 році підвищиться двічі: з 1 січня вона зросла з 6,7 тис. до 7,1 тис. грн за місяць, а з 1 квітня — до 8 тис. грн.

З січня 2022 року, коли мінімальна зарплата становила 6,5 тис. грн, інфляція сягнула 32,1%. У разі, якби мінімалку підвищили на рівень, на який підскочили ціни, то вона мала б становити 8,58 тис. грн.

За прогнозом Міністерства фінансів, середньомісячна заробітна плата у 2024 році становитиме 21,8 тис. грн.

На що вплине зміна "мінімалки" в Україні

Мінімальна зарплата безпосередньо впливає на розмір багатьох виплат:

мінімальну місячну зарплату і посадовий оклад працівників;

на мінімальний та максимальний розмір бази єдиного страхового внеску — (від 22% однієї "мінімалки"до її 15 розмірів);

на розмір оплати за лікарняними листами;

розмір оплати декретної відпустки;

розмір оплати податків фізособами-підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерських господарств.

Також рівень мінімальної заробітної плати впливає на розмір штрафів за порушення законодавства про працю.

Зокрема, може зрости податок на нерухомість. Хоч розмір такого податку встановлюють за своїм рішенням сільські, селищні, міські ради чи ради об'єднаних тергромад, є ліміт на ставку податку — не більше 1,5% від мінімальної зарплати.

Також зміна її розміру торкнеться пенсій, які отримують громадяни у віці від 65 років, які виконали норми щодо страхового стажу. Відповідно до закону, вони мають право на пенсійну виплату у розмірі 40% мінімалки. Зараз це — 2,84 тис. грн, а з 1 квітня буде 3,2 тис. грн. Тобто в результаті підвищення мінімальної заробітної плати підвищиться гарантований розмір пенсії.

Через підвищення "мінімалки" зміняться податки. Так, у 2023 році розмір ЄСВ становив 1474 грн (22% від 6,7 тис. грн, тобто мінімальної зарплати). Зараз фізособи-підприємці (ФОПи) платять за себе ЄСВ з мінімальної зарплати у сумі 1562 грн, а з 1 квітня буде 1,76 тис. грн.

Також зростуть для ФОПів ліміти (для платників різних груп).

Як змінювалася зарплата в останні роки

Мінімальна зарплата в Україні залишається однією з найнижчих у Європі.

За прогнозами Міністерства фінансів, загалом план підвищення "мінімалки" має доволі довгострокову перспективу. Зокрема, очікується, що:

з 1 січня 2025 року сума може підвищитися до 8,37 тис. грн;

з 1 січня 2026 року — до 8956 грн.

У 2020 році розмір мінімальної зарплати становив 4723 грн, з 1 вересня підвищили до 5 тис. грн. З січня 2021-го зросла до 6 тис. грн. Наприкінці 2022-го мінімальна зарплата підвищилась на 200 грн, до 6,7 тис. грн. У 2023 році рівень мінімальної зарплати заморозили у зв'язку з воєнним станом в країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році зростання середньої заробітної плати становило більш ніж 17%. Проте в реальному вимірі, зважаючи на інфляцію, середня зарплата залишається меншою, ніж була до повномасштабної війни у 2021 році.

Також ми писали, що в українському уряді розповіли, чи є загрози для виплат пенсій та заробітної плати у 2024 році. До цього лунали заяви про можливі затримки через проблеми з фінансуванням з боку країн-партнерів.