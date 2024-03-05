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Илон Маск потерял статус самого богатого бизнесмена — кто занял его место

5 марта 2024 10:07
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Основатель Tesla и Space X Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире по версии Bloomberg
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Фото: Mike Blake/Reuters
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял звание самого богатого человека на планете. Его место занял основатель и бывший CEO американского интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос. В 2021 году Безос уже возглавлял список самых богатых людей мира.

Об этом свидетельствуют данные "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который публикует агентство Bloomberg.

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Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, занявшего первое место в рейтинге, сократилось на $500 миллионов за сутки, но в течение года увеличилось на $23,4 миллиарда. Сейчас оно оценивается в $200 миллиардов.

Американский предприниматель Илон Маск опустился на второе место рейтинга — его состояние за сутки уменьшилось на $17,6 миллиарда. По данным Bloomberg, это связано с тем, что в понедельник, 4 марта, акции его компании Tesla упали на 7%. Это случилось после объявления сокращения поставок электромобилей в Китай до минимального уровня с декабря 2022 года. С начала текущего года Маск потерял $31,3 миллиарда.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index
Первые 15 мест рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Фото: Bloomberg

Агентство отмечает, что разрыв в состоянии между Маском и Безосом, ранее достигавший $142 миллиардов, постепенно уменьшается из-за разной динамики стоимости акций Tesla и Amazon. Акции производителя электромобилей упали на 50% от рекордных значений 2021 года, в то время как бумаги онлайн-ритейлера, напротив, находятся близко к историческому максимуму.

Третье место в списке BBI занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) – Бернар Арно. Его состояние за сутки сократилось на $1,84 миллиарда, достигнув отметки в $197 миллиардов. С начала текущего года его состояние выросло на $18,3 миллиарда долларов.

Напомним, мы писали, что курс биткоина бьет новые рекорды и продолжает расти. Основной прирост биткоина пришелся на последние несколько недель, когда заметно вырос объем торгов биткоин-фондами, зарегистрированными США.

Также мы говорили, что в Европе замедлилась инфляция . В феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%.

Bloomberg
Илон Маск
Джефф Безос
рейтинг
миллиардеры

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