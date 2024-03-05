Основатель Tesla и Space X Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире по версии Bloomberg

Илон Маск потерял статус самого богатого бизнесмена — кто занял его место
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял звание самого богатого человека на планете. Его место занял основатель и бывший CEO американского интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос. В 2021 году Безос уже возглавлял список самых богатых людей мира.
Об этом свидетельствуют данные "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который публикует агентство Bloomberg.
Сколько денег потерял Илон Маск
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, занявшего первое место в рейтинге, сократилось на $500 миллионов за сутки, но в течение года увеличилось на $23,4 миллиарда. Сейчас оно оценивается в $200 миллиардов.
Американский предприниматель Илон Маск опустился на второе место рейтинга — его состояние за сутки уменьшилось на $17,6 миллиарда. По данным Bloomberg, это связано с тем, что в понедельник, 4 марта, акции его компании Tesla упали на 7%. Это случилось после объявления сокращения поставок электромобилей в Китай до минимального уровня с декабря 2022 года. С начала текущего года Маск потерял $31,3 миллиарда.
Агентство отмечает, что разрыв в состоянии между Маском и Безосом, ранее достигавший $142 миллиардов, постепенно уменьшается из-за разной динамики стоимости акций Tesla и Amazon. Акции производителя электромобилей упали на 50% от рекордных значений 2021 года, в то время как бумаги онлайн-ритейлера, напротив, находятся близко к историческому максимуму.
Третье место в списке BBI занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) – Бернар Арно. Его состояние за сутки сократилось на $1,84 миллиарда, достигнув отметки в $197 миллиардов. С начала текущего года его состояние выросло на $18,3 миллиарда долларов.
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