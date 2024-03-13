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Кредитування сільського господарства — скільки підприємств отримали фінансування у 2024 році

13 березня 2024 17:24
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Ірина Шпак
редактор
Доступні кредити 5-7-9 — українські аграрії отримали 7 млрд гривень у 2024 році
Ракета з російського РСЗВ в полі. Фото: Дмитро Смоленко
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Ірина Шпак
редактор

Понад 3 500 аграрних підприємств вже отримали 21,8 млрд гривень банківських кредитів на розвиток з початку 2024 року. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" — 1 753 компанії отримали фінансування на суму 7,2 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Найбільший об'єм кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

  • Київська — 9,2 млрд грн виділено для 317 підприємств;
  • Тернопільська — 1,3  млрд грн для 138;
  • Кіровоградська — 1,1  млрд грн для 441;
  • Дніпропетровська — 1 млрд грн для 262;
  • Одеська — 1 млрд грн для 245;
  • Харківська — 986,9 млн грн для 195;
  • Вінницька — 927,3 млн грн для 334;
  • Львівська — 788 млн грн для 204.

За програмою  "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства таких областей:

  • Київська – 904,8 млн грн для 163 господарств;
  • Харківська — 858,7 млн грн для 104;
  • Вінницька — 710,5 млн грн для 189;
  • Кіровоградська — 676,6 млн грн для 227;
  • Одеська — 522,2 млн грн для 128;
  • Волинська — 425,6 млн гри для 112.
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Джерело: Мінагро

"Пільгове фінансування агровиробників за Програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)". Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва", — розповіли представники міністерства.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів на часткову компенсацію аграріям, які купують українську сільгосптехніку. Відомо, як подати заявку на отримання такої компенсації.

Ми також писали, за словами міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, Україна намагається витіснити російську аграрну продукцію з ринку Європейського союзу. Український експорт не становить жодних загроз для польських фермерів.

кредити
сільське господарство
фінансова допомога
гроші
Мінагро
аграрії

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