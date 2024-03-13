Доступные кредиты 5-7-9 — украинские аграрии получили 7 млрд гривен в 2024 году

Ракета с российского РСЗО в поле. Фото: Дмитрий Смоленко

Более 3500 аграрных предприятий уже получили 21,8 млрд гривен банковских кредитов на развитие с начала 2024 года. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" — 1 753 компании получили финансирование на сумму 7,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

Киевская — 9,2 млрд грн выделено для 317 предприятий;

Тернопольская — 1,3 млрд грн для 138;

Кировоградская — 1,1 млрд грн для 441;

Днепропетровска — 1 млрд грн для 262;

Одесская — 1 млрд грн для 245;

Харьковская — 986,9 млн грн для 195;

Винницкая — 927,3 млн грн для 334;

Львовская — 788 млн грн для 204.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская — 904,8 млн. грн. для 163 хозяйств;

Харьковская — 858,7 млн грн для 104;

Винницкая — 710,5 млн грн для 189;

Кировоградская — 676,6 млн грн для 227;

Одесская — 522,2 млн грн для 128;

Волынская — 425,6 млн игры для 112.

Источник: Минагро

"Льготное финансирование агропроизводителей по Программе "Доступные кредиты 5-7-9" на протяжении 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)". Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5–9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства", — рассказали представители министерства.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств на частичную компенсацию аграриям, покупающим украинскую сельхозтехнику. Известно, как подать заявку на получение компенсации.

Мы также писали, по словам министра по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, Украина пытается вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка Европейского союза. Украинский экспорт не представляет никаких угроз для польских фермеров.