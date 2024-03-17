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Курс валют — що буде з доларом наступного тижня

17 березня 2024 11:57
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Ірина Шпак
редактор
Курс долара в Україні — які зміни чекають на ринок валют наступного тижня
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Загальна ситуація на валютному ринку України з 18 по 24 лютого буде стабільною. Прогнозується, що зміни курсів будуть частими, але не надто значними.

Про курс долара наступного тижня розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна.

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Що буде з курсом наступного тижня

За його словами, з одного боку, на ринок буде впливати режим "керованої гнучкості" (вільне формування курсу на міжбанку за тактикою регулятора для зменшення надмірного попиту через валютні інтервенції), а з іншого — можливо, що поступово буде реалізована тактика максимального зближення курсів безготівкового і готівкового долара.

"На перший погляд, на ринку відбуватиметься щоденний хаос зміни курсів, проте у глобальному значенні часті зміни не стануть перешкодою для нормального функціонування ринку і тим більше не нестимуть жодної загрози (часті різновекторні зміни будуть незначними). Натомість це якраз свідчитиме про нормальний стан ринку, де курсоутворення майже цілком залежить від рівня попиту", — сказав Лєсовий.

Експерт додав, що на готівковому ринку формування курсу буде здійснюватися на основі курсових показників міжбанку з додаванням комісії фінансових установ.

Також буде помітна конкуренція у курсах купівлі на готівковому ринку: різниця між курсами купівлі у банках і обмінних пунктах становитиме 0,1-0,2 грн. Проте подальше зближення курсів міжбанку і готівкового ринку можливе лише за умови переваги пропозиції над попитом.

Щодо основних показників ринку, то вони будуть такими:

  • Коридори валютних змін: 38-39 грн/долар та 41-42,5 грн/євро (міжбанк), 38,5-39,5 грн/долар та 41-43 грн/євро (готівковий ринок);
  • Різниця між курсами купівлі та продажу у банках складе до 0,6 грн за долар, до 1 грн за євро, в обмінних пунктах — до 1 грн за долар, до 1,3 грн за євро.

"Загалом можна очікувати, що наступний тиждень (як і до кінця березня) не стане якимсь унікальним чи непередбачуваним: уже тривалий час валютний ринок живе в напівліберальній парадигмі, отже попри часті лайтові курсові зміни, вони все ж не зашкодять його загальній архітектурі", — констатував Лєсовий.

Який курс сьогодні

З даними Нацбанку України, офіційні курси іноземних валют на 18 березня встановлено на рівні:

  • долар — 38,79 грн (+0,11);
  • євро — 42,24 грн (-0,04);
  • злотий — 9,83 грн (-0,01).

Що ще треба знати

Нагадаємо, за прогнозами, в Україні до кінця 2024 року на валютному ринку очікується зміна курсу долара. Американська валюта цьогоріч може додати у вартості лише кілька гривень, а наступного року чекає більш суттєве знецінення нацвалюти.

Ми також писали, що українці, які перетинають державний кордон, зобов'язані декларувати валюту та цінності. Відомо, за вивезення якої суми у 2024 році чекає покарання.

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