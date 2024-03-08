Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Вивезення валюти за кордон у 2024 році — за яку суму чекає штраф arrow

Вивезення валюти за кордон у 2024 році — за яку суму чекає штраф

8 березня 2024 10:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Перетин кордон з валютою — за вивезення якої суми чекає покарання
Американська валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці, які перетинають державний кордон, зобов'язані декларувати валюту та цінності. Відомо, за вивезення якої суми у 2024 році чекає покарання.

Про це розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Нюанси вивезення валюти за кордон у 2024 році

Згідно з митними правилами, без декларування дозволяється перевозити через держкордон готівку в сумі, що не перевищує 10 тис. євро. Це правило поширюється як на українців, так і на іноземців.

При цьому декларуванню підлягають не тільки готівка, а також банківські метали. Зазвичай суму готівки та металів в іноземній валюті перераховують в євро за курсом Нацбанку, що діє на день перетину кордону.

Також громадяни-резиденти, які вивозять чи відправляють за кордон валютні цінності загальною сумою, що перевищує дозволену, мусять подати до декларації деякі документи.

Документи, необхідні для декларування валюти

Для декларування готівки при перетині кордону вам знадобляться:

  • паспорт;
  • документи, що підтверджують походження валюти: довідка з фінустанови про зняття готівки з банківського рахунку;
  • договір купівлі-продажу валюти чи договір дарування;
  • документи, що можуть підтвердити законність походження грошей.

Суму готівки, що перевищує ліміт, потрібно обов'язково задекларувати під час митного контролю. Для цього треба вказати всі необхідні дані про суму грошей, яка вивозиться. До декларації треба додати документи, які вказують джерела їх походження та підтверджують легальність.

Покарання за незадекларовані валюту та цінності

За порушення митних правил відповідальність різна і залежить від його серйозності та законодавства для кожної конкретної держави. Зокрема може чекати наступне:

  • штраф у розмірі 20% від суми, що більша за норму у випадку неправильної декларації, та 100% — за ухиляння від декларування;
  • конфіскація грошей або інших предметів, які були неправомірно ввезені чи вивезені через держкордон;
  • кримінальна відповідальність у вигляді арешту, судового переслідування та покарання;
  • заборона на виїзд у разі серйозного порушення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у лютому різко впав попит на валюту, водночас курс гривні до долара фактично не зазнав змін. У Національному банку пояснили, з чим пов'язана така тенденція.

Також ПриватБанк зробив важливе попередження щодо процедури обміну валют. Йдеться про ситуацію із продажем старих купюр американської валюти, на яку продовжують скаржитися клієнти.

кордон
гроші
долар
євро
штрафи
прикордонники
валюта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня