Перетин кордон з валютою — за вивезення якої суми чекає покарання

Американська валюта. Фото: Unsplush

Українці, які перетинають державний кордон, зобов'язані декларувати валюту та цінності. Відомо, за вивезення якої суми у 2024 році чекає покарання.

Про це розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Нюанси вивезення валюти за кордон у 2024 році

Згідно з митними правилами, без декларування дозволяється перевозити через держкордон готівку в сумі, що не перевищує 10 тис. євро. Це правило поширюється як на українців, так і на іноземців.

При цьому декларуванню підлягають не тільки готівка, а також банківські метали. Зазвичай суму готівки та металів в іноземній валюті перераховують в євро за курсом Нацбанку, що діє на день перетину кордону.

Також громадяни-резиденти, які вивозять чи відправляють за кордон валютні цінності загальною сумою, що перевищує дозволену, мусять подати до декларації деякі документи.

Документи, необхідні для декларування валюти

Для декларування готівки при перетині кордону вам знадобляться:

паспорт;

документи, що підтверджують походження валюти: довідка з фінустанови про зняття готівки з банківського рахунку;

договір купівлі-продажу валюти чи договір дарування;

документи, що можуть підтвердити законність походження грошей.

Суму готівки, що перевищує ліміт, потрібно обов'язково задекларувати під час митного контролю. Для цього треба вказати всі необхідні дані про суму грошей, яка вивозиться. До декларації треба додати документи, які вказують джерела їх походження та підтверджують легальність.

Покарання за незадекларовані валюту та цінності

За порушення митних правил відповідальність різна і залежить від його серйозності та законодавства для кожної конкретної держави. Зокрема може чекати наступне:

штраф у розмірі 20% від суми, що більша за норму у випадку неправильної декларації, та 100% — за ухиляння від декларування;

конфіскація грошей або інших предметів, які були неправомірно ввезені чи вивезені через держкордон;

кримінальна відповідальність у вигляді арешту, судового переслідування та покарання;

заборона на виїзд у разі серйозного порушення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у лютому різко впав попит на валюту, водночас курс гривні до долара фактично не зазнав змін. У Національному банку пояснили, з чим пов'язана така тенденція.

Також ПриватБанк зробив важливе попередження щодо процедури обміну валют. Йдеться про ситуацію із продажем старих купюр американської валюти, на яку продовжують скаржитися клієнти.