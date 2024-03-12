Курс долара до кінця року зміниться — прогноз агенції S&P

Американська валюта. Фото: Unsplush

В Україні до кінця 2024 року на валютному ринку очікується зміна курсу долара. Американська валюта цьогоріч може додати у вартості лише кілька гривень, а наступного року чекає більш суттєве знецінення нацвалюти.

Про це йдеться у прогнозі агенції S&P Global Ratings.

Читайте також:

Як зміниться курс долар

Згідно з прогнозом агенції, долар до кінця поточного року може зрости до 41,02 грн/$, тоді як до кінця наступного року підскочить до 43,89 грн/$.

Водночас, відповідно до базового сценарію S&P, уряду та Національному банку України (НБУ) вдасться зберегти свій адміністративний потенціал, попри серйозні військові загрози.

Зараз за даними НБУ, курс долара становить 38,38 грн/$. Регулятор з кінця липня 2022-го до жовтня 2023 року утримував офіційний курс на рівні 36,56 грн/$.

Джерело: НБУ

Відновлення економіки України

Також у прогнозі аналітиків зазначається, що економічне зростання країни триватиме протягом 2024 року. Це стане можливо завдяки низці факторів, а саме:

завдяки розширенню внутрішнього попиту;

подальшому відновленню морського експорту (хоч і знизиться з 5,5% до 3,9% через ефект порівняльної високої бази).

Агенція вважає, що українській економіці навіть на тлі війни вдасться зрости на 5%, проте стрімке відновлення до довоєнного рівня малоймовірне.

"За відсутності значної ескалації війни ми прогнозуємо, що економіка України зросте в середньому приблизно на 4−5% у середньостроковій перспективі, але відновлення до довоєнного рівня малоймовірне в найближчому майбутньому", — йдеться у прогнозі S&P.

Тим не менш, враховуючи значну шкоду фізичному та людському капіталу, середньострокові економічні перспективи України є предметом високого ступеня невизначеності. Основними факторами, що визначають перспективи відновлення країни, є розвиток війни, післявоєнний демографічний стан і профіль ринку праці, ефективність зусиль з відновлення, а також постійна міжнародна підтримка.

Враховуючи ці фактори та шкоду, яку війна завдала українській економіці, аналітики не очікують, що реальний ВВП відновиться до довоєнного рівня у прогнозований період до 2027 року, додали в агенції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) скоротив підтримку курсу гривні з 4 по 8 березня продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.

Також ми писали про те, що протягом 11-17 березня очікується стабільність трендів на валютному ринку. Особлива увага приділяється частково лібералізованому міжбанковському ринку, де регулятор м'яко впливає на курси шляхом валютних інтервенцій.