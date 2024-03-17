Курс доллара в Украине — какие изменения ждут рынок валют на следующей неделе

Курс валют – что будет с долларом на следующей неделе
Общая ситуация на валютном рынке Украины с 18 по 24 февраля будет стабильна. Прогнозируется, что изменения курсов будут частыми, но не слишком значительными.
О курсе доллара на следующей неделе рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовый в комментарии РБК-Украина.
Что будет с курсом на следующей неделе
По его словам, с одной стороны, на рынок будет влиять режим "управляемой гибкости" (свободное формирование курса на межбанке по тактике регулятора для уменьшения чрезмерного спроса через валютные интервенции), а с другой — возможно, что постепенно будет реализована тактика максимального сближения курсов безналичного и наличный доллар.
"На первый взгляд, на рынке будет происходить ежедневный хаос изменения курсов, однако в глобальном значении частые изменения не станут препятствием для нормального функционирования рынка и тем более не будут нести никакой угрозы (частые разновекторные изменения будут незначительными). где курсообразование почти полностью зависит от уровня спроса", — сказал Лесовый.
Эксперт добавил, что на наличном рынке формирование курса будет производиться на основе курсовых показателей межбанка с добавлением комиссии финансовых учреждений.
Также будет заметна конкуренция в курсах покупки на наличном рынке: разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах составит 0,1-0,2 грн. Однако дальнейшее сближение курсов межбанка и наличного рынка возможно только при условии предпочтения предложения над спросом.
Что касается основных показателей рынка, то они будут следующими:
- Коридоры валютных изменений: 38-39 грн/доллар и 41-42,5 грн/евро (межбанк), 38,5-39,5 грн/доллар и 41-43 грн/евро (наличный рынок);
- Разница между курсами купли и продажи в банках составит до 0,6 грн. за доллар, до 1 грн. за евро, в обменных пунктах — до 1 грн. за доллар, до 1,3 грн. за евро.
"В целом можно ожидать, что следующая неделя (как и до конца марта) не станет какой-то уникальной или непредсказуемой: уже долгое время валютный рынок живет в полулиберальной парадигме, следовательно, несмотря на частые лайтовые курсовые изменения, они все же не повредят его общей архитектуре", — констатировал Лесовый.
Какой курс сегодня
По данным Нацбанка Украины, официальные курсы иностранных валют на 18 марта установлены на уровне:
- доллар — 38,79 грн (+0,11);
- евро — 42,24 грн (-0,04);
- злотый — 9,83 грн (-0,01).
Что еще нужно знать
Напомним, по прогнозам, в Украине до конца 2024 года на валютном рынке ожидается изменение курса доллара. Американская валюта в этом году может прибавить в стоимости всего несколько гривен, а в следующем году ждет более существенное обесценивание нацвалюты.
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