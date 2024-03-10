Господдержка украинского бизнеса — сколько кредитов выдали предпринимателям за два года войны

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

За период военного положения в Украине предприниматели получили 47 584 кредита на общую сумму 191,3 миллиарда гривен. Приблизительно 100 миллиардов гривен было выдано банками государственного сектора — 35 479 кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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За прошедшую неделю в рамках Государственной программы "Доступні кредити 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 584 льготных кредита на общую сумму 2,3 млрд грн. За время действия военного положения в Украине выдано 47 584 доступных кредита на общую сумму 191,3 млрд грн (в том числе банками государственного сектора - 35 479 кредитов на 97,2 млрд грн), из которых по состоянию на 4 марта текущего года:

14,57 млрд грн — на инвестиционные цели;

8,68 млрд грн — как антикризисные кредиты;

3,72 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

36,63 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

57,66 млрд грн — на антивоенные цели.

Всего с момента старта программы подписано 82 406 кредитных договоров на общую сумму 281 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 55 955 договоров на 123,9 млрд гривен.

Источник: Минфин

Фонд развития предпринимательства (ФРП) реализует программу поддержки правительства Украины через Министерство финансов. Министерство финансов координирует все аспекты работы Фонда. В рамках Государственной программы "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП заключило соглашения с 45 банками. Государство продолжает выплачивать компенсации в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках этой программы.

Источник: Минфин

В конце прошлого года была официально запущена Программа "Доступний факторинг" — новый финансовый инструмент в рамках Государственной программы "Доступні кредити 5-7-9%", направленный на обеспечение оборотного капитала для микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП).

С условиями участия в программах и перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться по ссылке.

Что еще нужно знать

Напомним, в украинском правительстве готовят новый проект закона, позволяющий обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет, "львиная доля" из которого идет на финансирование армии во время войны. Речь идет о военном сборе для частных предпринимателей.

Мы также писали, что государственное финучреждение Ощадбанк в ближайшее время планирует масштабное обновление диджитал-сервиса "ОщадБизнес", которому вскоре исполнится год. По этому случаю банк введет несколько новых услуг для украинских предпринимателей.