Курс валют на 12 березня — банки та НБУ підняли ціни на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на українському готівковому ринку знову активно зростає. Національний банк України (НБУ) також підвищив офіційний курс на вівторок, 12 березня.

Про це свідчать дані пресцентру Центробанку та моніторингових порталів.

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За інформацією регулятора, затверджені такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 38,38 грн (+0,24);

євро — 41,95 грн (+0,26);

злотий — 9,80 грн (+0,12).

Курс валют у банках

Як свідчать дані порталу Kurs, долар підвищився у ціні на готівковому ринку України. Купують за 38,15 грн (+0,10), продають за 38,65 грн (+0,09). Євро коштує у купівлі 41,60 грн (+0,14), у продажу — 42,33 грн (+0,13).

У ПриватБанку американську валюту купують за 38,00 грн (+0,05), продають за 38,60 грн (+0,05). У Райффайзен Банку долар коштує у купівлі 38,20 грн (+0,15), у продажу — 38,60 грн (+0,15). Ощадбанк долар купує за 38,10 грн, продає за 38,65 грн.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках валюта продовжила дорожчати. Долар коштує у купівлі 38,52 грн (+0,07), у продажу — 38,60 грн (+0,06). Євровалюта коштує у купівлі 42,10 грн (+0,10), у продажу — 42,25 грн (+0,05).

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Нагадаємо, в Україні на валютному ринку протягом року продовжаться коливання курсу долара. При цьому вартість американської валюти неминуче зросте на кілька гривень до кінця 2024 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні у лютому 2024 року після попередніх рекордних показників різко впав попит на валюту, водночас курс гривні до долара фактично не зазнав змін. У Національному банку пояснили, з чим пов'язана така тенденція.