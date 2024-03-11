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На валютном рынке очередные изменения — сколько стоит доллар

11 марта 2024 22:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 12 марта — банки и НБУ подняли цены на доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке снова активно растет. Национальный банк Украины также повысил официальный курс на вторник, 12 марта.

Об этом свидетельствуют данные пресс-центра Центробанка и мониторинговых порталов.

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Курс доллара, евро и злотого

По информации регулятора, утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 38,38 грн (+0,24);
  • евро — 41,95 грн (+0,26);
  • злотый — 9,80 грн (+0,12).

Курс валют в банках

Как свидетельствуют данные портала Kurs, доллар повысился в цене на наличном рынке Украины. Покупают по 38,15 грн (+0,10), продают по 38,65 грн (+0,09). Евро стоит в покупке 41,60 грн (+0,14), в продаже — 42,33 грн (+0,13).

В ПриватБанке американскую валюту покупают за 38,00 грн (+0,05), продают за 38,60 грн (+0,05). В Райффайзен Банке доллар стоит в покупке 38,20 грн (+0,15), в продаже — 38,60 грн (+0,15). Ощадбанк доллар покупает за 38,10 грн, продает за 38,65 грн.

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках валюта продолжила дорожать. Доллар стоит в покупке 38,52 грн (+0,07), в продаже — 38,60 грн (+0,06). Евровалюта стоит в покупке 42,10 грн (+0,10), в продаже — 42,25 грн (+0,05).

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Напомним, в Украине на валютном рынке в течение года продолжатся колебания курса доллара. При этом стоимость американской валюты неизбежно увеличится на несколько гривен до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Украине в феврале 2024 года после предыдущих рекордных показателей резко упал спрос на валюту, в то же время курс гривны к доллару фактически не претерпел изменений. В Национальном банке объяснили, с чем связана подобная тенденция.

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