Курс валют на 7 березня — долар обвалився у банках та обмінниках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у багатьох українських банках та обмінниках знову відкотився у ціні. На четвер, 7 березня, за рішенням Національного банку України (НБУ), також затверджено нижчий офіційний курс.

Такі дані оприлюднила пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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За інформацією Центробанку, встановлено офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 38,26 грн (-0,13);

євро — 41,59 грн (+0,05);

злотий — 9,67 грн (+0,04).

Курс валют у банках

Портал Kurs повідомляє, що долар після зростання знизився у вартості на готівковому ринку. Коштує у купівлі 38,16 грн (-0,02), у продажу — до 38,66 грн (-0,03). Євровалюту купують за 41,35 грн (+0,02), продають за 42,13 грн (+0,02).

У державному ПриватБанку долар у купівлі коштує 38,00 грн (0,00), у продажу — 38,60 грн (0,00). У Правекс-Банку долар купують за 38,05 грн (-0,25), продають за 38,47 грн (-0,13). В Ощадбанку долар у купівлі коштує 38,35 грн (0,00), у продажу — 38,85 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначається на сайті Minfin, в обмінних пунктах валюта теж дешевшає. Долар коштує у купівлі 38,42 грн (-0,08), у продажу — 38,53 грн (-0,07). Євро купують за 41,86 грн (-0,03), під час продажу — 42,02 грн (-0,03).

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) назвав важливі об’єкти платіжної інфраструктури в країні. За результатами моніторингу діяльності за 2023 рік визначено шість платіжних систем.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів очікує, що курс долара до кінця року може становити 41 грн. Проте таке знецінення національної валюти буде можливе за песимістичного прогнозу.