Курс валют на 7 марта — доллар обвалился в банках и обменниках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара во многих украинских банках и обменниках снова откатился в цене. На четверг, 7 марта, по решению Национального банка Украины (НБУ), также утвержден более низкий официальный курс.

Такие данные обнародовала пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

По информации Центробанка, установлены официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 38,26 грн (-0,13);

евро — 41,59 грн (+0,05);

злотый — 9,67 грн (+0,04).

Курс валют в банках

Портал Kurs сообщает, что доллар после повышения снизился в стоимости на наличном рынке. Стоит в покупке 38,16 грн (-0,02), в продаже — до 38,66 грн (-0,03). Евровалюту покупают за 41,35 грн (+0,02), продают за 42,13 грн. (+0,02).

В государственном ПриватБанке доллар в покупке стоит 38,00 грн (0,00), в продаже – 38,60 грн (0,00). В Правэкс-Банке доллар покупают за 38,05 грн (-0,25), продают по 38,47 грн (-0,13). В Ощадбанке доллар в покупке стоит 38,35 грн (0,00), в продаже — 38,85 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как отмечается на сайте Minfin, в обменных пунктах валюта тоже дешевеет. Доллар стоит в покупке 38,42 грн (-0,08), в продаже — 38,53 грн (-0,07). Евро покупают за 41,86 грн (-0,03), при продаже — 42,02 грн (-0,03).

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Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) назвал важные объекты платежной инфраструктуры в стране. По результатам мониторинга деятельности за 2023 год определены шесть платежных систем.

Также сообщалось, что Кабинет Министров ожидает, что курс доллара до конца года может составить 41 грн. Однако такое обесценение национальной валюты будет возможно при пессимистическом прогнозе.