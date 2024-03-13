Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Нафтогазовий гігант Shell оголосив про масові скорочення — хто залишиться без роботи arrow

Нафтогазовий гігант Shell оголосив про масові скорочення — хто залишиться без роботи

13 березня 2024 14:49
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Shell скоротить близько 20% робочих місць у команді по угодам
Співробітник компанії Shell. Фото: ua.shell
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Британський нафтогазовий гігант Shell скоротить як мінімум 20% робочих місць в одному з відділів. Компанія продовжує реструктурувати свої бізнес-підрозділи, прагнучи скоротити витрати.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Хто залишиться без роботи у Shell

Скорочення торкнуться відділу, що займається злиттями та поглинаннями. Компанія продовжує процес реструктуризації своїх бізнес-підрозділів з метою скорочення витрат та досягнення економії 2-3 млрд доларів.

Нова хвиля скорочень торкнеться підрозділу, який найменше постраждав від попередніх звільнень у компанії. Як зазначається, чисельність відділу, що займається злиттями та поглинаннями становить кілька сотень людей.

У січні 2023 року новий генеральний директор компанії Shell, Ваел Сава, сказав що буде "безжальним" у збільшенні ефективності та прибутковості компанії для акціонерів. За словами фінансового директора Шинейд Горман, вже в лютому нафтогазовий гігант досягнув економії у більш ніж мільярд доларів. У 2022 році чисельність персоналу Shell збільшилася з 83 до 93 тисяч осіб.

Нагадаємо, ми писали, що медіагігант, що займається випуском комп'ютерних ігор Electronic Arts оголосив про скорочення штату співробітників. Компанія скоротить близько 5% працівників. Таким чином робочі місця втратять понад 650 працівників.

Також ми розповідали, що економіста Девіда Розенберга стурбувала можливість "несподіваної" рецесії економки США. Побоювання в експерта виникли після публікації лютневого звіту про зайнятість у Сполучених Штатах, який показав несподіване зростання рівня безробіття до 3,9% із попередніх 3,7%. 

Великобританія
робота
нафта
звільнення
газ
витрати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування