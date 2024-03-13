Shell скоротить близько 20% робочих місць у команді по угодам

Співробітник компанії Shell. Фото: ua.shell

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Британський нафтогазовий гігант Shell скоротить як мінімум 20% робочих місць в одному з відділів. Компанія продовжує реструктурувати свої бізнес-підрозділи, прагнучи скоротити витрати.

Про це пише Bloomberg.

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Скорочення торкнуться відділу, що займається злиттями та поглинаннями. Компанія продовжує процес реструктуризації своїх бізнес-підрозділів з метою скорочення витрат та досягнення економії 2-3 млрд доларів.

Нова хвиля скорочень торкнеться підрозділу, який найменше постраждав від попередніх звільнень у компанії. Як зазначається, чисельність відділу, що займається злиттями та поглинаннями становить кілька сотень людей.

У січні 2023 року новий генеральний директор компанії Shell, Ваел Сава, сказав що буде "безжальним" у збільшенні ефективності та прибутковості компанії для акціонерів. За словами фінансового директора Шинейд Горман, вже в лютому нафтогазовий гігант досягнув економії у більш ніж мільярд доларів. У 2022 році чисельність персоналу Shell збільшилася з 83 до 93 тисяч осіб.

Нагадаємо, ми писали, що медіагігант, що займається випуском комп'ютерних ігор Electronic Arts оголосив про скорочення штату співробітників. Компанія скоротить близько 5% працівників. Таким чином робочі місця втратять понад 650 працівників.

Також ми розповідали, що економіста Девіда Розенберга стурбувала можливість "несподіваної" рецесії економки США. Побоювання в експерта виникли після публікації лютневого звіту про зайнятість у Сполучених Штатах, який показав несподіване зростання рівня безробіття до 3,9% із попередніх 3,7%.