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У США попередили про ризик "несподіваної" рецесії — в чому причина

13 березня 2024 12:31
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Експерти попередили про рецесію у США після стрибка рівня безробіття
Люди та прапор США. Фото: ft.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Економіста Девіда Розенберга стурбувала можливість "несподіваної" рецесії економки США. Побоювання в експерта виникли після публікації лютневого звіту про зайнятість у Сполучених Штатах, який показав несподіване зростання рівня безробіття до 3,9% із попередніх 3,7%. На думку економіста, таке зростання безробіття в США може означати раптовий удар по економіці країни.

Думку Девіда Розенберга наводить Business Insider.

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Зростання рівня безробіття — не єдиний фактор, що викликає занепокоєння Розенберга. Він також відзначив негативні показники у звіті про розміри заробітної плати за грудень та січень. На його думку, це може вказувати на те, що ринок праці в США не розвивається.

Розенберг зазначив, що хоча набір персоналу в секторах охорони здоров'я, державного управління та ресторанного бізнесу був значним, у сферах технологій та банківської справи кількість звільнень продовжувала зростати.

Нагадаємо, ми писали, що у Китаї бояться уповільнення своєї економіки. Серед них опинились недостатній внутрішній попит на китайську продукцію та надлишок виробничих потужностей у низці галузей національної економіки.

Також ми розповідали, що у Європі сповільнилася інфляція. У лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%

США
безробіття
економіка
криза

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