Shell сократит около 20% рабочих мест в команде по сделкам

Сотрудник компании Shell. Фото: ua.shell

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Британский нефтегазовый гигант Shell сократит как минимум 20% рабочих мест в одном из отделов. Компания продолжает реструктурировать свои бизнес-подразделения, стремясь сократить издержки.

Об этом пишет Bloomberg.

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Сокращения коснутся отдела, занимающегося слияниями и поглощениями. Компания продолжает процесс реструктуризации своих бизнес-подразделений с целью сокращения издержек и достижения экономии 2-3 млрд долларов.

Новая волна сокращений коснется подразделения, которое меньше всего пострадало от предыдущих увольнений в компании. Как отмечается, численность отдела, занимающегося слияниями и поглощениями, составляет несколько сотен человек.

В январе 2023 года новый генеральный директор компании Shell Ваэл Сава сказал, что будет "безжалостным" в увеличении эффективности и прибыльности компании для акционеров. По словам финансового директора Шинейд Горман, уже в феврале нефтегазовый гигант достиг экономии более чем в миллиард долларов. В 2022 году численность персонала Shell увеличилась с 83 до 93 тысяч человек.

Напомним, мы писали, что медиагигант, занимающийся выпуском компьютерных игр Electronic Arts, объявил о сокращении штата сотрудников. Компания сократит около 5% работников. Таким образом, рабочие места потеряют более 650 работников.

Также мы рассказывали, что экономиста Дэвида Розенберга обеспокоила возможность неожиданной рецессии экономки США. Опасения у эксперта возникли после публикации февральского отчета о занятости в Соединенных Штатах, показавшего неожиданный рост уровня безработицы до 3,9% с предыдущих 3,7%.