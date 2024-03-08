Укрпошта має сплатити величезний штраф НБУ — що порушила

Нацбанк оштрафував Укрпошту на величезну суму — причина
Національний банк України (НБУ) оштрафував державну "Укрпошту" на велику суму коштів. Також поштовий оператор отримав письмове застереження.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Що порушила Укрпошта
Як зазначається, Національний банк покарав Укрпошту за порушення проведення належного первинного фінансового моніторингу.
Зокрема, компанію звинувачують у неналежному виконанні обов’язку перевірки на підставі офіційних документів наявності у представника клієнта відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію та верифікацію такої особи, що є порушенням вимог. Також у незабезпеченні належного аналізу фінансових операцій клієнтів (їх сукупності), що містять індикатори підозрілості фінансових операцій.
Поштовому оператору надіслали письмове застереження за порушення щодо валютного нагляду. Йдеться про невизначення у документах порядку здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Тепер Укрпошта має сплатити штраф у 17,39 млн гривень за порушення проведення належного первинного фінансового моніторингу.
"Штраф у розмірі 17 387 053,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу", — йдеться у повідомленні Нацбанку.
Також Нацбанк оштафував за порушення два банки: Кристалбанк і Акордбанк. Тепер мають заплатити по 400 тисяч гривень кожний. Причиною стало неподання достовірної інформації в повному обсязі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національний банк назвав два головні джерела зростання доходів українських громадян під час війни. Зокрема, це відбувається завдяки збільшенню заробітних плат у приватній сфері.
Також у НБУ розповіли про рівень обігу фальшивих грошей в країні та які банкноти найчастіше підробляють. За підрахунками, на один мільйон справжніх купюр припадає 2,1 фальшивих.
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