Укрпошта має сплатити величезний штраф НБУ — що порушила

Відділення Укрпошти. Фото: Flickr Укрпошти

Національний банк України (НБУ) оштрафував державну "Укрпошту" на велику суму коштів. Також поштовий оператор отримав письмове застереження.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

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Що порушила Укрпошта

Як зазначається, Національний банк покарав Укрпошту за порушення проведення належного первинного фінансового моніторингу.

Зокрема, компанію звинувачують у неналежному виконанні обов’язку перевірки на підставі офіційних документів наявності у представника клієнта відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію та верифікацію такої особи, що є порушенням вимог. Також у незабезпеченні належного аналізу фінансових операцій клієнтів (їх сукупності), що містять індикатори підозрілості фінансових операцій.

Поштовому оператору надіслали письмове застереження за порушення щодо валютного нагляду. Йдеться про невизначення у документах порядку здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Тепер Укрпошта має сплатити штраф у 17,39 млн гривень за порушення проведення належного первинного фінансового моніторингу.

"Штраф у розмірі 17 387 053,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу", — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Також Нацбанк оштафував за порушення два банки: Кристалбанк і Акордбанк. Тепер мають заплатити по 400 тисяч гривень кожний. Причиною стало неподання достовірної інформації в повному обсязі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк назвав два головні джерела зростання доходів українських громадян під час війни. Зокрема, це відбувається завдяки збільшенню заробітних плат у приватній сфері.

Також у НБУ розповіли про рівень обігу фальшивих грошей в країні та які банкноти найчастіше підробляють. За підрахунками, на один мільйон справжніх купюр припадає 2,1 фальшивих.