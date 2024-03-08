Укрпочта должна заплатить огромный штраф — что нарушила НБУ

Нацбанк оштрафовал Укрпочту на огромную сумму — причина
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал государственную Укрпочту на большую сумму средств. Также почтовый оператор получил письменное предостережение.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Что нарушила Укрпочта
Как отмечается, Национальный банк наказал Укрпочту за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.
В частности, компанию обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанности проверки на основании официальных документов наличия у представителя клиента соответствующих полномочий, а также осуществить идентификацию и верификацию лица, что является нарушением требований. Также в необеспечении надлежащего анализа финансовых операций клиентов (их совокупности), содержащих индикаторы подозрительности финансовых операций.
Почтовому оператору направили письменное предостережение за нарушение валютного надзора. Речь идет о неопределении в документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Теперь Укрпочта должна оплатить штраф в 17,39 млн гривен за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.
"Штраф в размере 17 387 053,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга", — говорится в сообщении Нацбанка.
Также Нацбанк оштафовал за нарушения два банка: Кристалбанк и Аккордбанк. Теперь должны заплатить по 400 тысяч гривен каждый. Причиной стала неподача достоверной информации в полном объеме.
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк назвал два главных источника роста доходов украинских граждан во время войны. В частности это происходит благодаря увеличению заработных плат в частной сфере.
Также в НБУ рассказали об уровне оборота фальшивых денег в стране и какие банкноты чаще всего подделывают. По подсчетам, на один миллион настоящих купюр приходится 2,1 фальшивых.
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