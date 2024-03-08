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Нацбанк оштрафовал Укрпочту на огромную сумму — причина

8 марта 2024 14:41
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Укрпочта должна заплатить огромный штраф — что нарушила НБУ
Отделение Укрпочты. Фото: Flickr Укрпочты
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал государственную Укрпочту на большую сумму средств. Также почтовый оператор получил письменное предостережение.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

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Что нарушила Укрпочта

Как отмечается, Национальный банк наказал Укрпочту за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.

В частности, компанию обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанности проверки на основании официальных документов наличия у представителя клиента соответствующих полномочий, а также осуществить идентификацию и верификацию лица, что является нарушением требований. Также в необеспечении надлежащего анализа финансовых операций клиентов (их совокупности), содержащих индикаторы подозрительности финансовых операций.

Почтовому оператору направили письменное предостережение за нарушение валютного надзора. Речь идет о неопределении в документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Теперь Укрпочта должна оплатить штраф в 17,39 млн гривен за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.

"Штраф в размере 17 387 053,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга", — говорится в сообщении Нацбанка.

Также Нацбанк оштафовал за нарушения два банка: Кристалбанк и Аккордбанк. Теперь должны заплатить по 400 тысяч гривен каждый. Причиной стала неподача достоверной информации в полном объеме.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк назвал два главных источника роста доходов украинских граждан во время войны. В частности это происходит благодаря увеличению заработных плат в частной сфере.

Также в НБУ рассказали об уровне оборота фальшивых денег в стране и какие банкноты чаще всего подделывают. По подсчетам, на один миллион настоящих купюр приходится 2,1 фальшивых.

НБУ
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