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Зростання доходів українців — Нацбанк назвав головні джерела

7 березня 2024 13:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати та пенсії — НБУ назвав головні джерела доходів українців
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) назвав два головні джерела зростання доходів українських громадян під час війни. Зокрема, це відбувається завдяки збільшенню заробітних плат у приватній сфері.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (березень 2024-го).

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Джерела доходів українців під час війни

Згідно з оглядом, реальні доходи українських домогосподарств зростають за рахунок:

  • заробітної плати у приватному секторі;
  • індексації пенсійних виплат.

"Підтримає доходи домогосподарств також індексація пенсій з березня на близько 8%", — повідомляють в НБУ.

Нацбанк оцінював доходи через відсутність офіційних даних Державної служби статистики за такими показниками, як:

  • середній розмір пенсії;
  • розмір середньої зарплати для нарахування пенсії від Пенсійного фонду;
  • єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний;
  • ЄСВ приватного сектору;
  • податок на доходи приватних осіб.

 

Зарплати, пенсії
Джерело: НБУ

Збільшення зарплат у 2024 році

Як зазначають в НБУ, за опитуванням малого та середнього бізнесу, проведеним Європейською бізнес асоціацією, майже третина з них планує збільшувати зарплатню у 2024 році, однак переважна більшість не планує змін.

Також за опитуваннями, зараз значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни.

На початку 2024-го підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як
кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою.

За даними кадрового порталу work.ua, кількість вакансій для:

  • ветеранів — збільшилась утричі між січнем 2022 та січнем 2024 року;
  • пенсіонерів — зросла удвічі;
  • людей з інвалідністю — підвищилась на 22%.

Натомість тривало зменшення ІТ-фахівців: за даними DOU, у січні 2024 року їх кількість становила 81,8 тисячі осіб, що на 12% менше проти січня 2023-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі війни та дефіциту робочої сили роботодавці підвищували заробітні плати. Зокрема, у сфері ритейлу деяким працівникам збільшили оплату праці на більш ніж чверть.

Також повідомлялося, що в Україні з 1 квітня 2024 року вдруге підвищать мінімальну заробітну плату, яка вплине на розмір деяких соціальних виплат та податків. Очікується, що зарплата зросте на 900 грн.

НБУ
зарплати
пенсії
доходи

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