Зарплати та пенсії — НБУ назвав головні джерела доходів українців

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) назвав два головні джерела зростання доходів українських громадян під час війни. Зокрема, це відбувається завдяки збільшенню заробітних плат у приватній сфері.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (березень 2024-го).

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Джерела доходів українців під час війни

Згідно з оглядом, реальні доходи українських домогосподарств зростають за рахунок:

заробітної плати у приватному секторі;

індексації пенсійних виплат.

"Підтримає доходи домогосподарств також індексація пенсій з березня на близько 8%", — повідомляють в НБУ.

Нацбанк оцінював доходи через відсутність офіційних даних Державної служби статистики за такими показниками, як:

середній розмір пенсії;

розмір середньої зарплати для нарахування пенсії від Пенсійного фонду;

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний;

ЄСВ приватного сектору;

податок на доходи приватних осіб.

Джерело: НБУ

Збільшення зарплат у 2024 році

Як зазначають в НБУ, за опитуванням малого та середнього бізнесу, проведеним Європейською бізнес асоціацією, майже третина з них планує збільшувати зарплатню у 2024 році, однак переважна більшість не планує змін.

Також за опитуваннями, зараз значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни.

На початку 2024-го підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як

кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою.

За даними кадрового порталу work.ua, кількість вакансій для:

ветеранів — збільшилась утричі між січнем 2022 та січнем 2024 року;

пенсіонерів — зросла удвічі;

людей з інвалідністю — підвищилась на 22%.

Натомість тривало зменшення ІТ-фахівців: за даними DOU, у січні 2024 року їх кількість становила 81,8 тисячі осіб, що на 12% менше проти січня 2023-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі війни та дефіциту робочої сили роботодавці підвищували заробітні плати. Зокрема, у сфері ритейлу деяким працівникам збільшили оплату праці на більш ніж чверть.

Також повідомлялося, що в Україні з 1 квітня 2024 року вдруге підвищать мінімальну заробітну плату, яка вплине на розмір деяких соціальних виплат та податків. Очікується, що зарплата зросте на 900 грн.