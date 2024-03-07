Зарплати та пенсії — НБУ назвав головні джерела доходів українців

Зростання доходів українців — Нацбанк назвав головні джерела
Національний банк України (НБУ) назвав два головні джерела зростання доходів українських громадян під час війни. Зокрема, це відбувається завдяки збільшенню заробітних плат у приватній сфері.
Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (березень 2024-го).
Джерела доходів українців під час війни
Згідно з оглядом, реальні доходи українських домогосподарств зростають за рахунок:
- заробітної плати у приватному секторі;
- індексації пенсійних виплат.
"Підтримає доходи домогосподарств також індексація пенсій з березня на близько 8%", — повідомляють в НБУ.
Нацбанк оцінював доходи через відсутність офіційних даних Державної служби статистики за такими показниками, як:
- середній розмір пенсії;
- розмір середньої зарплати для нарахування пенсії від Пенсійного фонду;
- єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний;
- ЄСВ приватного сектору;
- податок на доходи приватних осіб.
Збільшення зарплат у 2024 році
Як зазначають в НБУ, за опитуванням малого та середнього бізнесу, проведеним Європейською бізнес асоціацією, майже третина з них планує збільшувати зарплатню у 2024 році, однак переважна більшість не планує змін.
Також за опитуваннями, зараз значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни.
На початку 2024-го підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як
кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою.
За даними кадрового порталу work.ua, кількість вакансій для:
- ветеранів — збільшилась утричі між січнем 2022 та січнем 2024 року;
- пенсіонерів — зросла удвічі;
- людей з інвалідністю — підвищилась на 22%.
Натомість тривало зменшення ІТ-фахівців: за даними DOU, у січні 2024 року їх кількість становила 81,8 тисячі осіб, що на 12% менше проти січня 2023-го.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні на тлі війни та дефіциту робочої сили роботодавці підвищували заробітні плати. Зокрема, у сфері ритейлу деяким працівникам збільшили оплату праці на більш ніж чверть.
Також повідомлялося, що в Україні з 1 квітня 2024 року вдруге підвищать мінімальну заробітну плату, яка вплине на розмір деяких соціальних виплат та податків. Очікується, що зарплата зросте на 900 грн.
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