Фальшиві купюри в Україні — Нацбанк оцінив ситуацію з підробленням грошей

Американська валюта. Фото: Unsplush

У Національному банку України (НБУ) розповіли про рівень обігу фальшивих грошей в країні та які банкноти найчастіше підробляють. За підрахунками, на один мільйон справжніх купюр припадає 2,1 фальшивих.

Такі дані навели у пресслужбі НБУ.

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Які купюри підробляють частіше за інших

За даними НБУ, відповідний рівень підроблення гривень у вісім разів нижчий, ніж у країнах Європи, де на один мільйон купюр припадає 16 фальшивих.

У 2023 році найчастіше підроблялися банкноти старих зразків. Частка у 93% з усіх вилучених фальшивих грошей припадала на такі купюри:

200 грн — 61% від загального обсягу вилучених підробок та 41% від загальної суми;

500 грн — 24% і 41% відповідно;

100 грн — 8% та 3% відповідно.

Частка у 7% припадала на всі інші вилучені банкноти.

Також у Нацбанку наголосили на високій надійності деяких банкнот. Йдеться про купюри номіналом від 100 до 1000 гривень, введені в обіг у 2015-20 роках.

Примітно те, що торік серед банкнот нового покоління виявили 18% підроблених, тобто на один мільйон купюр — 0,4% несправжніх.

На початку цього року у готівковому обігу була найбільша кількість банкнот номіналом 500 гривень — понад 28% від загальної кількості.

У 2023-му сума готівки в обігу збільшилась на 6,7%. Становила на початку 2024 року 764,4 мільярда гривень.

Серед фальшивих банкнот іноземної валюти переважали долари — 97% від загальної кількості, а підроблених євро було лише 3%.

Найчастіше підробляють іноземні купюри номіналів:

100 та 50 доларів — 92% та 7% від загального обсягу;

50 та 200 євро — 39% та 30% відповідно.

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, українське населення різко скоротило купівлю валюти у фінустановах у лютому поточного року. Громадяни купили у комерційних банків готівкової та безготівкової валюти на понад 2,2 млрд доларів.

Також повідомлялося, що в Україні діють обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди.