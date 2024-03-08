Курс валют на 9 березня — офіційний долар підскочив у ціні

НБУ підвищив офіційний курс долара — скільки коштує
Курс долара перед вихідними у банках та обмінниках після кількаденного зниження пішов стрімко вгору. Національний банк України (НБУ) також підвищив офіційний курс американської валюти.
Про це повідомляє пресцентр Центробанку та моніторингові сайти.
Курс долара, євро та злотого
Як свідчать дані Нацбанку, встановлені офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 38,14 грн (+0,06);
- євро — 41,69 грн (+0,21);
- злотий — 9,68 грн (+0,04).
Курс валют у банках
За інформацією порталу Kurs, долар у середньому фактично не змінився у ціні на готівковому ринку. Купують за 38,04 грн (-0,01), продають за 38,54 грн (0,00). Євровалюта подорожчала і коштує у купівлі 41,45 грн (+0,11), у продажу — 42,19 грн (+0,08).
У ПриватБанку долар дорожчає: купують за 37,95 грн (+0,05), продають за 38,55 грн (+0,05). У ТАСкомбанку долар коштує у купівлі 38,20 грн (+0,20), у продажу — 38,75 грн (+0,15). В Ощадбанку долар купують за 38,08 грн (+0,03), продають за 38,70 грн (+0,10).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як свідчить інформація сайту Minfin, в обмінниках валюта теж перед вихідними додала в ціні. Долар коштує у купівлі 38,45 грн (+0,08), у продажу — 38,55 грн (+0,08). Євровалюту купують за 41,98 грн (+0,13), продають за 42,17 грн (+0,17).
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Нагадаємо, Національний банк України розглядає можливість обмеження деяких видів переказів між фізичними особами. Відомо, що в Україні активно працюють над законопроєктом, що міститиме відповідні пропозиції.
Раніше повідомлялося, що Україна встановила обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.
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