Курс валют на 9 березня — офіційний долар підскочив у ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-України

Курс долара перед вихідними у банках та обмінниках після кількаденного зниження пішов стрімко вгору. Національний банк України (НБУ) також підвищив офіційний курс американської валюти.

Про це повідомляє пресцентр Центробанку та моніторингові сайти.

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Курс долара, євро та злотого

Як свідчать дані Нацбанку, встановлені офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 38,14 грн (+0,06);

євро — 41,69 грн (+0,21);

злотий — 9,68 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, долар у середньому фактично не змінився у ціні на готівковому ринку. Купують за 38,04 грн (-0,01), продають за 38,54 грн (0,00). Євровалюта подорожчала і коштує у купівлі 41,45 грн (+0,11), у продажу — 42,19 грн (+0,08).

У ПриватБанку долар дорожчає: купують за 37,95 грн (+0,05), продають за 38,55 грн (+0,05). У ТАСкомбанку долар коштує у купівлі 38,20 грн (+0,20), у продажу — 38,75 грн (+0,15). В Ощадбанку долар купують за 38,08 грн (+0,03), продають за 38,70 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Мінфін

Курс валют в обмінниках

Як свідчить інформація сайту Minfin, в обмінниках валюта теж перед вихідними додала в ціні. Долар коштує у купівлі 38,45 грн (+0,08), у продажу — 38,55 грн (+0,08). Євровалюту купують за 41,98 грн (+0,13), продають за 42,17 грн (+0,17).

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Нагадаємо, Національний банк України розглядає можливість обмеження деяких видів переказів між фізичними особами. Відомо, що в Україні активно працюють над законопроєктом, що міститиме відповідні пропозиції.

Раніше повідомлялося, що Україна встановила обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.