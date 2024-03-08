Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow НБУ підвищив офіційний курс долара — скільки коштує arrow

НБУ підвищив офіційний курс долара — скільки коштує

8 березня 2024 22:00
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 9 березня — офіційний долар підскочив у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-України
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара перед вихідними у банках та обмінниках після кількаденного зниження пішов стрімко вгору. Національний банк України (НБУ) також підвищив офіційний курс американської валюти.

Про це повідомляє пресцентр Центробанку та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Як свідчать дані Нацбанку, встановлені офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 38,14 грн (+0,06);
  • євро — 41,69 грн (+0,21);
  • злотий — 9,68 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, долар у середньому фактично не змінився у ціні на готівковому ринку. Купують за 38,04 грн (-0,01), продають за 38,54 грн (0,00). Євровалюта подорожчала і коштує у купівлі 41,45 грн (+0,11), у продажу — 42,19 грн (+0,08).

У ПриватБанку долар дорожчає: купують за 37,95 грн (+0,05), продають за 38,55 грн (+0,05). У ТАСкомбанку долар коштує у купівлі 38,20 грн (+0,20), у продажу — 38,75 грн (+0,15). В Ощадбанку долар купують за 38,08 грн (+0,03), продають за 38,70 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Мінфін

Курс валют в обмінниках

Як свідчить інформація сайту Minfin, в обмінниках валюта теж перед вихідними додала в ціні. Долар коштує у купівлі 38,45 грн (+0,08), у продажу — 38,55 грн (+0,08). Євровалюту купують за 41,98 грн (+0,13), продають за 42,17 грн (+0,17).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк України розглядає можливість обмеження деяких видів переказів між фізичними особами. Відомо, що в Україні активно працюють над законопроєктом, що міститиме відповідні пропозиції. 

Раніше повідомлялося, що Україна встановила обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.

НБУ
курс валют
курс гривні
курс долара
курс євро
банки
долар
євро

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство