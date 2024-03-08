Курс валют на 9 марта — официальный доллар подскочил в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина

Курс доллара перед выходными в банках и обменниках после несколькодневного понижения пошел стремительно вверх. Национальный банк Украины (НБУ) также повысил официальный курс американской валюты.

Об этом сообщает пресс-центр Центробанка и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Как свидетельствуют данные Нацбанка, установлены официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 38,14 грн (+0,06);

евро — 41,69 грн (+0,21);

злотый — 9,68 грн (+0,04).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, доллар в среднем фактически не изменился в цене на наличном рынке. Покупают по 38,04 грн (-0,01), продают по 38,54 грн (0,00). Евровалюта подорожала и стоит в покупке 41,45 грн (+0,11), в продаже — 42,19 грн (+0,08).

В ПриватБанке доллар дорожает: покупают за 37,95 грн (+0,05), продают по 38,55 грн (+0,05). В ТАСкомбанке доллар стоит в покупке 38,20 грн (+0,20), в продаже — 38,75 грн (+0,15). В Ощадбанке доллар покупают за 38,08 грн (+0,03), продают за 38,70 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Минфин

Курс валют в обменниках

Как свидетельствует информация сайта Minfin, в обменниках валюта тоже перед выходными прибавила в цене. Доллар стоит в покупке 38,45 грн (+0,08), в продаже — 38,55 грн (+0,08). Евровалюта стоит в покупке 41,98 грн (+0,13), в продаже за 42,17 грн. (+0,17).

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Напомним, что Национальный банк Украины рассматривает возможность ограничения некоторых видов переводов между физическими лицами. Известно, что в Украине активно работают над законопроектом, который будет содержать соответствующие предложения.

Ранее сообщалось, что Украина установила ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.