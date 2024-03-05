Комунальні послуги поганої якості — куди і як подати скаргу

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі за рік подали до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), понад 32 тис. скарг. Регулятор розповів, що українці мають право скаржитися та пояснив, як оперативно подати звернення у разі отримання неякісних послуг ЖКГ.

Про це повідомив експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко.

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У 2023 році найбільше звернень до НКРЕКП було у сферах:

електроенергетики — близько 13 тисяч;

газопостачання — 15,2 тисячі;

теплопостачання — близько 1,3 тисячі;

водопостачання та водовідведення — близько 1 тисячі.

За результатом розгляду обґрунтованих звернень працівники Нацкомісії виявили низку порушень та на цій підставі провели 551 перевірку. Зокрема, в електроенергетиці — 339; на ринках газу, нафти та нафтопродуктів — 153, у сфері теплопостачання — 31, водопостачання — 28.

Після цього провели моніторинг чинного законодавства у сферах відповідальності НКРЕКП та удосконалили близько 150 законодавчих норм.

На що можуть скаржитися споживачі послуг

Експерт пояснив, що йдеться про обґрунтоване звернення з документальним підтвердженням до ліцензіатів НКРЕКП та їхніх посадових осіб з вимогою поновити права і захист законних інтересів громадян, порушених діями чи бездіяльністю підприємств та організацій.

Причинами скарги може бути неналежне (неякісне та/або не у повному обсязі) постачання:

електроенергії;

природного газу;

теплової енергії;

водопостачання;

водовідведення.

Також споживач може вимагати поновити його права, що були порушені діями чи бездіяльністю постачальників послуг у сферах енергетики та комунпослуг, захистити законні інтереси у відповідних сферах.

З яких нагальних питань можна подавати скарги до НКРЕКП. Вони можуть стосуватися:

порушення у доступі/приєднанні до електричних, газових, теплових мереж;

дотримання ліцензіатами законодавства та ліцензійних умов;

якості постачання електроенергії, природного газу, води, теплової енергії;

договірних відносин з ліцензіатами;

порядку розрахунків за спожиті енергоносії;

боргів за спожитий газ, воду та електричну, теплову енергію;

щодо актів про порушення Правил роздрібного ринку електроенергії, нормативних документів, що регулюють постачання споживачам газу, води та теплопостачання.

Куди можна скаржитися українцям

За словами енергоексперта, громадяни можуть оперативно подати скаргу, заповнивши форму на сайті НКРЕКП:

електроенергетика за посиланням;

постачання та розподіл природного газу за посиланням;

теплопостачання за посиланням;

водопостачання та водовідведення за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським споживачам назвали тариф для різних міст на постачання та розподіл природного газу, що діятиме у березні. Відомо, хто заплатить найменше за "блакитне паливо".

Також ми писали, що в Україні збитки водоканалів досягли 8 мільярдів гривень, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.