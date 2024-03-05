Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Некачественные услуги ЖКХ — украинцам объяснили, куда жаловаться arrow

Некачественные услуги ЖКХ — украинцам объяснили, куда жаловаться

5 марта 2024 09:29
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Коммунальные услуги плохого качества — куда и как подать жалобу
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские потребители за год подали в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), более 32 тыс. жалоб. Регулятор рассказал, что украинцы имеют право жаловаться и объяснил, как оперативно подать обращение при получении некачественных услуг ЖКХ.

Об этом сообщил эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко.

Читайте также:

Проблемы в сфере ЖКХ

В 2023 году больше всего обращений в НКРЭКУ было в сферах:

  • электроэнергетики — около 13 тысяч;
  • газоснабжения — 15,2 тысячи;
  • теплоснабжения — около 1,3 тысячи;
  • водоснабжения и водоотвода — около 1 тысячи.

По результатам рассмотрения обращений работники Нацкомиссии выявили ряд нарушений и на этом основании провели 551 проверку. В частности, в электроэнергетике — 339; на рынках газа, нефти и нефтепродуктов — 153, в сфере теплоснабжения — 31, водоснабжения — 28.

После этого провели мониторинг действующего законодательства в сфере ответственности НКРЭКУ и усовершенствовали около 150 законодательных норм.

На что могут жаловаться потребители услуг

Эксперт пояснил, что речь идет об обоснованном обращении с документальным подтверждением к лицензиатам НКРЭКУ и их должностным лицам с требованием восстановить права и защиту законных интересов граждан, нарушенных действиями или бездействием предприятий и организаций.

Причинами жалобы может быть ненадлежащая (некачественная и/или не в полном объеме) поставка:

  • электроэнергии;
  • природного газа;
  • тепловой энергии;
  • водоснабжения;
  • водоотвода.

Также потребитель может потребовать восстановить его права, нарушенные действиями или бездействием поставщиков услуг в сферах энергетики и коммунуслуг, защитить законные интересы в соответствующих сферах.

По каким неотложным вопросам можно подавать жалобы в НКРЭКУ. Они могут касаться:

  • нарушения в доступе/присоединении к электрическим, газовым, тепловым сетям;
  • соблюдения лицензиатами законодательства и лицензионных условий;
  • качества снабжения электроэнергии, природного газа, воды, тепловой энергии;
  • договорных отношений с лицензиатами;
  • порядка расчетов за потребленные энергоносители;
  • долгов за потребленный газ, воду и электрическую, тепловую энергию;
  • актов о нарушении Правил розничного рынка электроэнергии, нормативных документов, регулирующих поставки потребителям газа, воды и теплоснабжения.

Куда можно жаловаться украинцам

По словам энергоэксперта, граждане могут оперативно подать жалобу, заполнив форму на сайте НКРЭКУ:

  • электроэнергетика по ссылке;
  • поставка и распределение природного газа по ссылке;
  • теплоснабжение по ссылке;
  • водоснабжение и водоотвод по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским потребителям назвали тариф для разных городов на поставку и распределение природного газа, действующего в марте. Известно, кто заплатит меньше всего за "голубое топливо".

Также мы писали, что в Украине убыток водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать изменения ценовой политики.

коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
теплоснабжение
услуги
жалобы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым