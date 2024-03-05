Коммунальные услуги плохого качества — куда и как подать жалобу

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские потребители за год подали в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), более 32 тыс. жалоб. Регулятор рассказал, что украинцы имеют право жаловаться и объяснил, как оперативно подать обращение при получении некачественных услуг ЖКХ.

Об этом сообщил эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко.

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В 2023 году больше всего обращений в НКРЭКУ было в сферах:

электроэнергетики — около 13 тысяч;

газоснабжения — 15,2 тысячи;

теплоснабжения — около 1,3 тысячи;

водоснабжения и водоотвода — около 1 тысячи.

По результатам рассмотрения обращений работники Нацкомиссии выявили ряд нарушений и на этом основании провели 551 проверку. В частности, в электроэнергетике — 339; на рынках газа, нефти и нефтепродуктов — 153, в сфере теплоснабжения — 31, водоснабжения — 28.

После этого провели мониторинг действующего законодательства в сфере ответственности НКРЭКУ и усовершенствовали около 150 законодательных норм.

На что могут жаловаться потребители услуг

Эксперт пояснил, что речь идет об обоснованном обращении с документальным подтверждением к лицензиатам НКРЭКУ и их должностным лицам с требованием восстановить права и защиту законных интересов граждан, нарушенных действиями или бездействием предприятий и организаций.

Причинами жалобы может быть ненадлежащая (некачественная и/или не в полном объеме) поставка:

электроэнергии;

природного газа;

тепловой энергии;

водоснабжения;

водоотвода.

Также потребитель может потребовать восстановить его права, нарушенные действиями или бездействием поставщиков услуг в сферах энергетики и коммунуслуг, защитить законные интересы в соответствующих сферах.

По каким неотложным вопросам можно подавать жалобы в НКРЭКУ. Они могут касаться:

нарушения в доступе/присоединении к электрическим, газовым, тепловым сетям;

соблюдения лицензиатами законодательства и лицензионных условий;

качества снабжения электроэнергии, природного газа, воды, тепловой энергии;

договорных отношений с лицензиатами;

порядка расчетов за потребленные энергоносители;

долгов за потребленный газ, воду и электрическую, тепловую энергию;

актов о нарушении Правил розничного рынка электроэнергии, нормативных документов, регулирующих поставки потребителям газа, воды и теплоснабжения.

Куда можно жаловаться украинцам

По словам энергоэксперта, граждане могут оперативно подать жалобу, заполнив форму на сайте НКРЭКУ:

электроэнергетика по ссылке;

поставка и распределение природного газа по ссылке;

теплоснабжение по ссылке;

водоснабжение и водоотвод по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским потребителям назвали тариф для разных городов на поставку и распределение природного газа, действующего в марте. Известно, кто заплатит меньше всего за "голубое топливо".

Также мы писали, что в Украине убыток водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать изменения ценовой политики.