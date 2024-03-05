Коммунальные услуги плохого качества — куда и как подать жалобу

Некачественные услуги ЖКХ — украинцам объяснили, куда жаловаться
Украинские потребители за год подали в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), более 32 тыс. жалоб. Регулятор рассказал, что украинцы имеют право жаловаться и объяснил, как оперативно подать обращение при получении некачественных услуг ЖКХ.
Об этом сообщил эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко.
Проблемы в сфере ЖКХ
В 2023 году больше всего обращений в НКРЭКУ было в сферах:
- электроэнергетики — около 13 тысяч;
- газоснабжения — 15,2 тысячи;
- теплоснабжения — около 1,3 тысячи;
- водоснабжения и водоотвода — около 1 тысячи.
По результатам рассмотрения обращений работники Нацкомиссии выявили ряд нарушений и на этом основании провели 551 проверку. В частности, в электроэнергетике — 339; на рынках газа, нефти и нефтепродуктов — 153, в сфере теплоснабжения — 31, водоснабжения — 28.
После этого провели мониторинг действующего законодательства в сфере ответственности НКРЭКУ и усовершенствовали около 150 законодательных норм.
На что могут жаловаться потребители услуг
Эксперт пояснил, что речь идет об обоснованном обращении с документальным подтверждением к лицензиатам НКРЭКУ и их должностным лицам с требованием восстановить права и защиту законных интересов граждан, нарушенных действиями или бездействием предприятий и организаций.
Причинами жалобы может быть ненадлежащая (некачественная и/или не в полном объеме) поставка:
- электроэнергии;
- природного газа;
- тепловой энергии;
- водоснабжения;
- водоотвода.
Также потребитель может потребовать восстановить его права, нарушенные действиями или бездействием поставщиков услуг в сферах энергетики и коммунуслуг, защитить законные интересы в соответствующих сферах.
По каким неотложным вопросам можно подавать жалобы в НКРЭКУ. Они могут касаться:
- нарушения в доступе/присоединении к электрическим, газовым, тепловым сетям;
- соблюдения лицензиатами законодательства и лицензионных условий;
- качества снабжения электроэнергии, природного газа, воды, тепловой энергии;
- договорных отношений с лицензиатами;
- порядка расчетов за потребленные энергоносители;
- долгов за потребленный газ, воду и электрическую, тепловую энергию;
- актов о нарушении Правил розничного рынка электроэнергии, нормативных документов, регулирующих поставки потребителям газа, воды и теплоснабжения.
Куда можно жаловаться украинцам
По словам энергоэксперта, граждане могут оперативно подать жалобу, заполнив форму на сайте НКРЭКУ:
- электроэнергетика по ссылке;
- поставка и распределение природного газа по ссылке;
- теплоснабжение по ссылке;
- водоснабжение и водоотвод по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, украинским потребителям назвали тариф для разных городов на поставку и распределение природного газа, действующего в марте. Известно, кто заплатит меньше всего за "голубое топливо".
Также мы писали, что в Украине убыток водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать изменения ценовой политики.
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