Пенсии с 1 апреля — кто из украинцев получит повышенные выплаты

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам в апреле 2024 года дополнительно повысят пенсионные выплаты. На этот раз обновление пенсий коснется двух категорий граждан.

О деталях такого повышения сообщили эксперты профильного издания Napensii.ua.

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По словам специалистов, в стране с 1 января текущего года увеличился размер минимальной заработной платы до 7,1 тыс. грн. Поэтому выросли выплаты для тех граждан, возраст которых больше 65 лет, и в трудовом наследии достаточно стажа.

По правилам, объем пенсионной выплаты для таких граждан должен быть равен не менее 40% от размера минимальной заработной платы. Таким образом, в январе соответствующий показатель вырос с 2,68 тыс. до 2,84 тыс. гривен.

А вот следующее повышение "минималки" запланировано на 1 апреля текущего года. Ожидается, что она повысится сразу на 900 грн, с 7,1 тыс. гривен до 8 тыс. гривен. Учитывая это, пенсия повысится с 2,84 тыс. гривен до 3,2 тыс. гривен.

Также в апреле состоится автоматический перерасчет пенсии для 654 тысяч работающих граждан-пенсионеров с учетом нового размера страхового стажа. Повышение для каждого будет индивидуальным.

Максимальная и минимальная пенсия в 2024 году

С начала текущего года в Украине повысился размер минимальной пенсии. Сейчас он составляет 2361 гривну, в то время как в 2023-м был на 268 гривен меньше. Кроме того, выросли размеры:

для максимальной пенсионной выплаты — до 23,61 тыс. гривен;

для выплаты за сверхурочный стаж — до 23,6 гривны за каждый дополнительный год;

для добровольного пенсионного взноса — до 1562 гривен;

для доплаты одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, — до 944 гривен.

Общий показатель прожиточного минимума повысился до 2,92 тыс. гривен, а прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, до 2,361 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине гражданам пожилого возраста, у которых нет необходимого количества страхового стажа, чтобы получать традиционную пенсию, оказывают социальную помощь. В 2024 году размер таких выплат вырос.

Мы также писали о том, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали показатель средней заработной платы в стране за 2023 год. Известно, на какие пенсионные выплаты повлияло изменение зарплаты.