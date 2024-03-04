ПриватБанк сделал важное предупреждение об обмене валют

Американская валюта. Фото: Unsplush

Государственное финучреждение "ПриватБанк" сделало важное предупреждение о процедуре обмена валют. Речь идет о ситуации с продажей старых купюр американской валюты, на которую продолжают жаловаться клиенты.

Об этом сообщается на портале Минфин.

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Обмен старых долларов в ПриватБанке

Как сообщается в обращении клиента, ему в отделении ПриватБанка предложили долларовые банкноты 1988 и 1996 годов выпуска. Украинец хотел снять депозитные средства, которые были внесены новыми купюрами, однако столкнулся с такой неприятностью. Он предположил, что таким образом банк пытается удержать средства.

"В пятницу 1.03 в отделении г. Кременчуг при попытке забрать доллары с депозита, которые были внесены новыми банкнотами, возвращают банкнотами 1988 и 1996 годов выпуска. По этой причине получить свои деньги не удалось, похоже, это способ не возвращать деньги", — подчеркнул клиент.

Предупреждение банка по обмену валют

Представители ПриватБанка сообщили, что совершают обмен валюты в соответствии с требованиями Национального банка Украины (НБУ).

Утверждают, что все купюры, которые предлагают клиентам, не имеют признаков подделки или повреждения. Банкноты абсолютно пригодны для операций выдачи наличных, без ограничений по году выпуска и номинала.

"Банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине. Вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время", — отметили в банке.

В финучреждении отметили, что в офисах банка выдают клиентам только те банкноты, которые прошли соответствующую проверку и полностью считаются платежными средствами. Также предупредили, что граждане имеют право отказаться от обмена валют в случае недовольства годом выпуска банкнот.

"В случае если вы не довольны состоянием купюры, вы можете отказаться ее принимать", — добавили представители ПриватБанка.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк изменил правила для некоторых денежных переводов из-за границы. Клиенты банка получили возможность осуществлять оперативные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству с канадской финтех-компанией RemitBee.

Также мы писали о том, что Украина установила ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.