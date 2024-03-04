Ощадбанк ввів сервіс безготівкової оплати через QR-код

Банківська картка. Фото: Oschadbank

Держфінустанова "Ощадбанк" запровадила можливість для своїх клієнтів безготівкової оплати за допомогою QR-коду в торговельних точках через застосунок ОщадPAY. Відомо, чи стягують комісію за такою послугою.

Про це йдеться у повідомленні банку.

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Безготівковий розрахунок за допомогою QR-коду

Як зазначають у банку, сервіс ОщадPAY є "портативним" касовим апаратом у смартфоні, що дозволяє самостійно розраховуватися за покупки онлайн, використовуючи всі платіжні банківські картки, зокрема ті, в яких немає можливості з безконтактної оплати.

Новий сервіс працює за таким алгоритмом:

торговці мають сформувати QR-коди на оплату в сервісі ОщадPAY;

відповідний QR-код можуть надіслати клієнту в месенджер, він може також відсканувати самостійно зі смартфона продавця;

QR-код направить клієнта на форму оплати, де можна обрати найзручніший вид оплати — це можуть бути реквізити картки чи Google Pay;

після розрахунку торговці мають надсилати чеки у зручний для клієнтів спосіб — через повідомлення чи на е-пошту.

У фінустанові наголосили, що перекази за допомогою QR-коду безкоштовні. Жодної комісії не стягують.

ОщадPAY можна встановити на смартфон на Android (OC 8.0 та вище) з активованим NFC-модулем.

Він буде корисний для:

вуличної торгівлі, ринків, торгових точок;

бізнесу із кур'єрською доставкою;

фрілансерів, майстрів "на дому", таксистів;

візажистів, майстрів манікюру, салонів краси та косметологів;

торгівлі на вуличних фестивалях і заходах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк найближчим часом планує масштабне оновлення діджитал-сервісу "ОщадБізнес", якому незабаром виповниться рік. З цієї нагоди банк запровадить декілька нових послуг для українських підприємців.

Також ми писали про обмеження на зняття готівки в банкоматах України. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.