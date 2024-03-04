Ощадбанк ввів сервіс безготівкової оплати через QR-код

Ощадбанк запровадив сервіс безготівкової оплати в ОщадPAY — чи є комісія
Держфінустанова "Ощадбанк" запровадила можливість для своїх клієнтів безготівкової оплати за допомогою QR-коду в торговельних точках через застосунок ОщадPAY. Відомо, чи стягують комісію за такою послугою.
Про це йдеться у повідомленні банку.
Безготівковий розрахунок за допомогою QR-коду
Як зазначають у банку, сервіс ОщадPAY є "портативним" касовим апаратом у смартфоні, що дозволяє самостійно розраховуватися за покупки онлайн, використовуючи всі платіжні банківські картки, зокрема ті, в яких немає можливості з безконтактної оплати.
Новий сервіс працює за таким алгоритмом:
- торговці мають сформувати QR-коди на оплату в сервісі ОщадPAY;
- відповідний QR-код можуть надіслати клієнту в месенджер, він може також відсканувати самостійно зі смартфона продавця;
- QR-код направить клієнта на форму оплати, де можна обрати найзручніший вид оплати — це можуть бути реквізити картки чи Google Pay;
- після розрахунку торговці мають надсилати чеки у зручний для клієнтів спосіб — через повідомлення чи на е-пошту.
У фінустанові наголосили, що перекази за допомогою QR-коду безкоштовні. Жодної комісії не стягують.
ОщадPAY можна встановити на смартфон на Android (OC 8.0 та вище) з активованим NFC-модулем.
Він буде корисний для:
- вуличної торгівлі, ринків, торгових точок;
- бізнесу із кур'єрською доставкою;
- фрілансерів, майстрів "на дому", таксистів;
- візажистів, майстрів манікюру, салонів краси та косметологів;
- торгівлі на вуличних фестивалях і заходах.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Ощадбанк найближчим часом планує масштабне оновлення діджитал-сервісу "ОщадБізнес", якому незабаром виповниться рік. З цієї нагоди банк запровадить декілька нових послуг для українських підприємців.
Також ми писали про обмеження на зняття готівки в банкоматах України. Розмір лімітів може відрізнятися залежно від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.
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