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Ощадбанк ввел сервис безналичной оплаты в ОщадPAY — есть ли комиссия

4 марта 2024 11:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Ощадбанк ввел сервис безналичной оплаты через QR-код
Банковская карта. Фото: Oschadbank
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Госфинучреждение "Ощадбанк" ввело возможность для своих клиентов безналичной оплаты с помощью QR-кода в торговых точках через приложение ОщадPAY. Известно, взимают ли комиссию по такой услуге.

Об этом говорится в сообщении банка.

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Безналичный расчет с помощью QR-кода

Как отмечают в банке, сервис ОщадPAY является "портативным" кассовым аппаратом в смартфоне, позволяющим самостоятельно рассчитываться за покупки онлайн, используя все платежные банковские карты, в том числе те, у которых нет возможности по бесконтактной оплате.

Новый сервис работает по следующему алгоритму:

  • торговцы должны сформировать QR-коды на оплату в сервисе ОщадPAY;
  • соответствующий QR-код могут отправить клиенту в мессенджер, он может также отсканировать самостоятельно со смартфона продавца;
  • QR-код направит клиента на форму оплаты, где можно выбрать самый удобный вид оплаты — это могут быть реквизиты карты или Google Pay;
  • после расчета торговцы должны отправлять чеки удобным для клиентов способом — через сообщения или на е-почту.

В финучреждении отметили, что переводы с помощью QR-кода бесплатны. Никакой комиссии не взимают.

ОщадPAY можно установить на смартфон на Android (OC 8.0 и выше) с активированным NFC-модулем.

Он будет полезен для:

  • уличной торговли, рынков, торговых точек;
  • бизнеса с курьерской доставкой;
  • фрилансеров, мастеров "на дому", таксистов;
  • визажистов, мастеров маникюра, салонов красоты и косметологов;
  • торговли на уличных фестивалях и мероприятиях.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк в ближайшее время планирует масштабное обновление диджитал-сервиса "ОщадБизнес", которому вскоре исполнится год. В связи с этим банк введет несколько новых услуг для украинских предпринимателей.

Также мы писали об ограничениях на снятие наличных денег в банкоматах Украины. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.

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