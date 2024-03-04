Ощадбанк ввел сервис безналичной оплаты через QR-код

Ощадбанк ввел сервис безналичной оплаты в ОщадPAY — есть ли комиссия
Госфинучреждение "Ощадбанк" ввело возможность для своих клиентов безналичной оплаты с помощью QR-кода в торговых точках через приложение ОщадPAY. Известно, взимают ли комиссию по такой услуге.
Об этом говорится в сообщении банка.
Безналичный расчет с помощью QR-кода
Как отмечают в банке, сервис ОщадPAY является "портативным" кассовым аппаратом в смартфоне, позволяющим самостоятельно рассчитываться за покупки онлайн, используя все платежные банковские карты, в том числе те, у которых нет возможности по бесконтактной оплате.
Новый сервис работает по следующему алгоритму:
- торговцы должны сформировать QR-коды на оплату в сервисе ОщадPAY;
- соответствующий QR-код могут отправить клиенту в мессенджер, он может также отсканировать самостоятельно со смартфона продавца;
- QR-код направит клиента на форму оплаты, где можно выбрать самый удобный вид оплаты — это могут быть реквизиты карты или Google Pay;
- после расчета торговцы должны отправлять чеки удобным для клиентов способом — через сообщения или на е-почту.
В финучреждении отметили, что переводы с помощью QR-кода бесплатны. Никакой комиссии не взимают.
ОщадPAY можно установить на смартфон на Android (OC 8.0 и выше) с активированным NFC-модулем.
Он будет полезен для:
- уличной торговли, рынков, торговых точек;
- бизнеса с курьерской доставкой;
- фрилансеров, мастеров "на дому", таксистов;
- визажистов, мастеров маникюра, салонов красоты и косметологов;
- торговли на уличных фестивалях и мероприятиях.
Что еще стоит знать
Напомним, Ощадбанк в ближайшее время планирует масштабное обновление диджитал-сервиса "ОщадБизнес", которому вскоре исполнится год. В связи с этим банк введет несколько новых услуг для украинских предпринимателей.
Также мы писали об ограничениях на снятие наличных денег в банкоматах Украины. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.
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